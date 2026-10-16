Raíssa Machado 'esquenta os tamborins' para voltar a brilhar na Marquês de Sapucaí, como musa da Vila Isabel

Musas da Vila Isabel já receberam os croquis das fantasias que serão apresentados na Sapucaí em 2027 - Foto: Divulgação

Musas da Vila Isabel já receberam os croquis das fantasias que serão apresentados na Sapucaí em 2027 - Foto: Divulgação

A Unidos de Vila Isabel deu mais um passo na preparação para o Carnaval 2027. Nesta quinta-feira (15), a escola entregou às suas musas os croquis das fantasias que serão apresentados na Marquês de Sapucaí no próximo desfile.

O time de beldades da azul e branca de Noel será formado por Luiza Caldi, Dandara Oliveira, Monique Rizeto, Ainee Coutinho, Juliana Moraes, Yasmin Lima, Ciça Ferreira, Giulia Duscatio, Duda Freire, Thaís Hackam, Raissa Machado e Dominique Aquino. Juntas, elas representarão a escola na Avenida, integrando o desfile que está sendo preparado para o próximo ano pelos sambistas do bairro de Noel.

Leia também:

Bairros de São Gonçalo recebem obras de pavimentação e drenagem; veja as regiões beneficiadas

Detran RJ altera funcionamento de 20 postos no feriado do comércio

Enredo - Para o Carnaval 2027, a Vila Isabel levará à Sapucaí o enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado no romance do escritor Itamar Vieira Junior. O projeto carnavalesco é desenvolvido por Gabriel Haddad e Leonardo Bora.A escola será a quarta a desfilar no domingo, 7 de fevereiro de 2027, e promete levar para a Avenida uma narrativa marcada pela força da terra, pela ancestralidade e pela resistência do povo brasileiro.

Após um hiato de anos afastada da Marquês de Sapucaí para se dedicar à família e aos estudos de Arquitetura, Raissa Machado retornou oficialmente ao Carnaval.

Ela foi apresentada como a nova musa da Unidos de Vila Isabel. Aos 43 anos, Raissa revelou publicamente ter enfrentado o receio do etarismo antes de aceitar o convite, mas superou a insegurança ao pisar novamente no solo sagrado do samba. Inspirada por sua filha Nicole, ela agora leva toda a sua experiência e representatividade niteroiense para brilhar na azul e branca de Noel.

Carreira vitoriosa e de muito sucesso

Raissa Machado é uma das personalidades mais marcantes e vitoriosas do Carnaval de Niterói e do Rio de Janeiro. Nascida no Maranhão, mudou-se para Niterói ainda na infância (aos 4 anos), cidade onde construiu sua identidade e se transformou em um verdadeiro símbolo da força do samba niteroiense.

• O Início (2008): Sua história oficial na folia ganhou projeção em 2008, quando foi eleita Rainha do Carnaval de Niterói. Antes disso, já desfilava em carros alegóricos.

• Passagens por Grandes Escolas: Mostrando versatilidade e samba no pé, integrou desfiles de agremiações de peso como Beija-Flor, Mocidade Independente de Padre Miguel e São Clemente.

Raissa: exemplo de superação ao pisar novamente no solo sagrado do samba | Foto: Divulgação/acervo pessoal

O ápice de sua "obra" e dedicação ao samba aconteceu na Unidos do Viradouro, escola de Niterói onde permaneceu por 14 anos no total. Ela ocupou o cobiçado posto de Rainha de Bateria de 2014 a 2020, comandando os ritmistas da "Furacão Vermelho e Branco" com carisma e extrema conexão com a comunidade.

Sob sua gestão e fama de "pé-quente", a escola viveu uma era de ouro:

• 🏆 Bicampeã da Série A (Grupo de Acesso): Garantiu os títulos de 2014 e 2018, ajudando a Viradouro a retornar à elite do Carnaval.

• 🏆 Campeã do Grupo Especial (2020): Coroou seu reinado histórico ao levantar a taça de campeã do Grupo Especial no desfile de 2020. No mesmo ano, foi aclamada como a "rainha das rainhas" do Carnaval.

Em janeiro de 2021, em um momento de reestruturação por conta da pandemia, Raissa despediu-se do cargo de rainha da escola.