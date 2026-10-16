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Raíssa Machado 'esquenta os tamborins' para voltar a brilhar na Marquês de Sapucaí, como musa da Vila Isabel

Ícone do mundo do samba, onde foi rainha do Carnaval de Niterói, também com passagem marcante na Viradouro, ela compõe o 'time de beldades' que participará do desfile oficial da azul e branca, pelo Grupo Especial, em 2027

relogio min de leitura | Redação
Musas da Vila Isabel já receberam os croquis das fantasias que serão apresentados na Sapucaí em 2027
Musas da Vila Isabel já receberam os croquis das fantasias que serão apresentados na Sapucaí em 2027 -

A Unidos de Vila Isabel deu mais um passo na preparação para o Carnaval 2027. Nesta quinta-feira (15), a escola entregou às suas musas os croquis das fantasias que serão apresentados na Marquês de Sapucaí no próximo desfile.

O time de beldades da azul e branca de Noel será formado por Luiza Caldi, Dandara Oliveira, Monique Rizeto, Ainee Coutinho, Juliana Moraes, Yasmin Lima, Ciça Ferreira, Giulia Duscatio, Duda Freire, Thaís Hackam, Raissa Machado e Dominique Aquino. Juntas, elas representarão a escola na Avenida, integrando o desfile que está sendo preparado para o próximo ano pelos sambistas do bairro de Noel.

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Enredo - Para o Carnaval 2027, a Vila Isabel levará à Sapucaí o enredo “Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado no romance do escritor Itamar Vieira Junior. O projeto carnavalesco é desenvolvido por Gabriel Haddad e Leonardo Bora.A escola será a quarta a desfilar no domingo, 7 de fevereiro de 2027, e promete levar para a Avenida uma narrativa marcada pela força da terra, pela ancestralidade e pela resistência do povo brasileiro.

Após um hiato de anos afastada da Marquês de Sapucaí para se dedicar à família e aos estudos de Arquitetura, Raissa Machado retornou oficialmente ao Carnaval. 

Imagem ilustrativa da imagem Raíssa Machado 'esquenta os tamborins' para voltar a brilhar na Marquês de Sapucaí, como musa da Vila Isabel

Ela foi apresentada como a nova musa da Unidos de Vila Isabel. Aos 43 anos, Raissa revelou publicamente ter enfrentado o receio do etarismo antes de aceitar o convite, mas superou a insegurança ao pisar novamente no solo sagrado do samba. Inspirada por sua filha Nicole, ela agora leva toda a sua experiência e representatividade niteroiense para brilhar na azul e branca de Noel.

Carreira vitoriosa e de muito sucesso 

Raissa Machado é uma das personalidades mais marcantes e vitoriosas do Carnaval de Niterói e do Rio de Janeiro. Nascida no Maranhão, mudou-se para Niterói ainda na infância (aos 4 anos), cidade onde construiu sua identidade e se transformou em um verdadeiro símbolo da força do samba niteroiense.

• O Início (2008): Sua história oficial na folia ganhou projeção em 2008, quando foi eleita Rainha do Carnaval de Niterói. Antes disso, já desfilava em carros alegóricos.

• Passagens por Grandes Escolas: Mostrando versatilidade e samba no pé, integrou desfiles de agremiações de peso como Beija-Flor, Mocidade Independente de Padre Miguel e São Clemente. 

Raissa: exemplo de superação ao pisar novamente no solo sagrado do samba
Raissa: exemplo de superação ao pisar novamente no solo sagrado do samba |  Foto: Divulgação/acervo pessoal

O ápice de sua "obra" e dedicação ao samba aconteceu na Unidos do Viradouro, escola de Niterói onde permaneceu por 14 anos no total. Ela ocupou o cobiçado posto de Rainha de Bateria de 2014 a 2020, comandando os ritmistas da "Furacão Vermelho e Branco" com carisma e extrema conexão com a comunidade.

Sob sua gestão e fama de "pé-quente", a escola viveu uma era de ouro:

• 🏆 Bicampeã da Série A (Grupo de Acesso): Garantiu os títulos de 2014 e 2018, ajudando a Viradouro a retornar à elite do Carnaval.

• 🏆 Campeã do Grupo Especial (2020): Coroou seu reinado histórico ao levantar a taça de campeã do Grupo Especial no desfile de 2020. No mesmo ano, foi aclamada como a "rainha das rainhas" do Carnaval.

Em janeiro de 2021, em um momento de reestruturação por conta da pandemia, Raissa despediu-se do cargo de rainha da escola.

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