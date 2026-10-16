Detran RJ altera funcionamento de 20 postos no feriado do comércio

Algumas unidades do Detran não irão abrir no feriado - Foto: Divulgação

Algumas unidades do Detran não irão abrir no feriado - Foto: Divulgação

Devido ao feriado do comércio celebrado na próxima segunda-feira (19), haverá alteração no funcionamento das unidades Detran localizadas em shoppings e centros comerciais. Ao todo, 20 postos não funcionarão na data e outras duas unidades iniciarão o atendimento a partir das 13h.

Postos que não terão atendimento:

Penha, Park Shopping Campo Grande, Iguatemi, Belford Roxo, Itaguaí, Nova Iguaçu, Petrópolis, Copacabana, Rio Shopping, Via Brasil, Shopping Guadalupe, Américas Shopping, Itaboraí Plaza, West Shopping, Guarus Plaza, Shopping Rio das Pedras, Unapark Shopping, Estação Itaipava, Parque Shopping Sulacap e Shopping Aerotown Power Center.

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Postos com funcionamento a partir das 13h:

Piraí e Center Shopping.

O Detran RJ reforça que os demais postos do estado funcionarão em horário regular, sem alterações no atendimento.