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Detran RJ altera funcionamento de 20 postos no feriado do comércio

Unidades localizadas em shoppings e centros comerciais terão atendimento suspenso ou iniciado a partir das 13h, os demais postos do estado funcionarão em horário regular

relogio min de leitura | Redação
Algumas unidades do Detran não irão abrir no feriado
Algumas unidades do Detran não irão abrir no feriado -

Devido ao feriado do comércio celebrado na próxima segunda-feira (19), haverá alteração no funcionamento das unidades Detran localizadas em shoppings e centros comerciais. Ao todo, 20 postos não funcionarão na data e outras duas unidades iniciarão o atendimento a partir das 13h.

Postos que não terão atendimento:

Penha, Park Shopping Campo Grande, Iguatemi, Belford Roxo, Itaguaí, Nova Iguaçu, Petrópolis, Copacabana, Rio Shopping, Via Brasil, Shopping Guadalupe, Américas Shopping, Itaboraí Plaza, West Shopping, Guarus Plaza, Shopping Rio das Pedras, Unapark Shopping, Estação Itaipava, Parque Shopping Sulacap e Shopping Aerotown Power Center.

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Postos com funcionamento a partir das 13h:

Piraí e Center Shopping.

O Detran RJ reforça que os demais postos do estado funcionarão em horário regular, sem alterações no atendimento.

Tags:

alterações horários atendimento postos DETRAN RJ feriado comércio funcionamento unidades Shoppings

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