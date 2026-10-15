Planejando o fim de semana? Confira a previsão do tempo em São Gonçalo e Niterói

Os próximos dias terão sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva - Foto: OSG

Os próximos dias terão sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva - Foto: OSG

Quem pretende aproveitar o fim de semana em São Gonçalo ou Niterói deve ficar atento à previsão do tempo. De acordo com dados do ClimaTempo, os próximos dias terão sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, com temperaturas mais amenas a partir de sábado (17).

Previsão do tempo em São Gonçalo

Em São Gonçalo, a sexta-feira (16) terá mínima de 23°C e máxima de 28°C. A previsão é de sol entre nuvens, com chuva rápida durante o dia e à noite.

No sábado (17), os termômetros variam entre 22°C e 24°C. O dia terá sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme.

Já no domingo (18), a previsão é semelhante, com mínima de 22°C e máxima de 24°C. Há possibilidade de pancadas de chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde e tempo firme à noite.

Previsão do tempo em Niterói

Em Niterói, a sexta-feira terá temperaturas entre 23°C e 27°C. O sol aparece entre nuvens, mas pode chover rapidamente durante o dia e à noite.

No sábado, a mínima será de 22°C e a máxima de 24°C. A previsão indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva pela manhã e à noite.

No domingo, os termômetros ficam entre 22°C e 23°C. O dia terá sol, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme.