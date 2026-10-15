Disque Denúncia passa a receber denúncias de sonegação fiscal e transporte irregular de cargas no RJ - Foto: Divulgação

Disque Denúncia passa a receber denúncias de sonegação fiscal e transporte irregular de cargas no RJ - Foto: Divulgação

A população do Estado do Rio de Janeiro poderá denunciar suspeitas de sonegação fiscal, transporte irregular de cargas e comercialização de mercadorias sem documentação pelo Disque Denúncia. O serviço pode ser acionado pelo telefone e WhatsApp (21) 2253-1177, com garantia de anonimato.

A medida foi formalizada nesta quinta-feira (15) por meio de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro (GSI-RJ) e o Instituto MovRio, responsável pelo Disque Denúncia. A iniciativa também envolve a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e busca ampliar a identificação de irregularidades que prejudicam a arrecadação estadual.

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As informações recebidas serão encaminhadas aos órgãos competentes, que ficarão responsáveis por analisar os relatos e avaliar as providências cabíveis. O objetivo é auxiliar na identificação de práticas que possam configurar fraudes fiscais e criar vantagens indevidas para comerciantes em relação a empresas que cumprem suas obrigações tributárias.

O secretário do GSI-RJ, Roberto Lisandro Leão, destacou a cooperação entre o poder público e a população no combate às irregularidades:

“Ao contar com a participação da população, ampliamos nossa capacidade de identificar irregularidades e combater práticas que prejudicam a arrecadação e a concorrência leal. É a união de esforços entre o poder público e a sociedade para proteger os recursos do Estado”, afirmou.

As informações recebidas serão encaminhadas aos órgãos competentes, que ficarão responsáveis por analisar os relatos e avaliar as providências cabíveis. | Foto: Divulgação

O diretor-geral do Disque Denúncia e presidente do Instituto MovRio, Renato Almeida, também ressaltou a importância da atuação integrada das instituições:

“Essa parceria amplia a capacidade de receber e encaminhar informações aos órgãos competentes, garantindo anonimato e sigilo a quem denuncia e contribuindo para a proteção dos recursos públicos e o cumprimento da lei”, declarou.

A parceria também será divulgada nos cinco postos de controle fiscal onde atua a Operação Foco, que fiscaliza o transporte de mercadorias nas rodovias fluminenses. Os locais receberão materiais informativos com orientações para motoristas, transportadores e demais usuários sobre como comunicar possíveis irregularidades.

Os postos ficam em Nhangapi, em Itatiaia; Angra dos Reis; Comendador Levy Gasparian; Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes; e Timbó, em Itaperuna.

Como denunciar

Suspeitas de sonegação fiscal, transporte irregular de cargas e comercialização de mercadorias sem documentação podem ser comunicadas pelo telefone ou WhatsApp do Disque Denúncia: (21) 2253-1177. O serviço recebe informações de forma anônima, que são repassadas às instituições responsáveis pela análise dos casos.