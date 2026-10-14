Saquarema leva vacinação à Praça de Santo Antônio, em Bacaxá

Durante os dois dias, estarão disponíveis vacinas contra a tríplice viral, a febre amarela e a Covid-19 - Foto: Divulgação

Durante os dois dias, estarão disponíveis vacinas contra a tríplice viral, a febre amarela e a Covid-19 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará uma ação de vacinação nos dias 29 e 30 de outubro, na Praça de Santo Antônio, em Bacaxá. O atendimento acontecerá das 9h às 16h, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização.

Durante os dois dias, estarão disponíveis vacinas contra a tríplice viral, a febre amarela e a Covid-19. A iniciativa busca incentivar a atualização da caderneta de vacinação e ampliar a proteção dos moradores contra doenças que podem ser prevenidas por meio da imunização.

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A ação também oferece mais comodidade à população, levando os serviços de saúde a um espaço de fácil acesso e reforçando a importância de manter as vacinas em dia, conforme as recomendações dos profissionais de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a aproveitarem a oportunidade para verificar sua situação vacinal e cuidar da própria saúde e da proteção de toda a família.