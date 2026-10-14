Rodrigo Neves e Comte Bittencourt recebem Geraldo Alckmin em Niterói para encontro com empresários

Rodrigo Neves e Comte Bittencourt ressaltaram o trabalho e a seriedade de Alckmin e a necessidade dele também assumir o Ministério da Fazenda em eventual futuro governo - Foto: Divulgação

Rodrigo Neves e Comte Bittencourt ressaltaram o trabalho e a seriedade de Alckmin e a necessidade dele também assumir o Ministério da Fazenda em eventual futuro governo - Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu, nesta quarta-feira (14), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para um encontro com empresários da cidade. A agenda, que também contou com a presença de Comte Bittencourt, da deputada eleita Fernanda Neves, do ex Prefeito Axel Grael e de outras autoridades, foi marcada por debates sobre segurança pública, desenvolvimento econômico, fortalecimento da indústria nacional e do comércio e gestão.

“Niterói é uma cidade que hoje tem uma economia diversificada. Historicamente, temos uma vocação para o setor industrial naval e, ao longo dos últimos anos, conseguimos também diversificar nossa economia. O Estaleiro Mauá, há quatro anos atrás, estava fechado. Entretanto, graças à política industrial do governo federal, o Estaleiro Mauá foi reaberto e hoje está gerando milhares de empregos. Mas precisamos baixar os juros e fazer a economia girar em todos os segmentos”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

Durante a conversa, Alckmin destacou a importância da participação dos municípios nas políticas de segurança pública e elogiou os investimentos realizados pela Prefeitura de Niterói na ampliação da Guarda Municipal e no uso de tecnologia para o combate à criminalidade. O vice-presidente também abordou a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública e reafirmou o compromisso com a aprovação da PEC de criação do Ministério da Segurança Pública.

A indústria naval também esteve entre os principais assuntos abordados por Alckmin. O vice-presidente defendeu a segurança jurídica e a adoção de políticas de Estado para estimular investimentos de longo prazo no setor. Ele também destacou o papel do Governo Federal no incentivo à modernização da indústria brasileira.

“O governo tem um papel importante na indução do desenvolvimento. O prefeito deu um exemplo aqui da indústria naval. O governo tem que ser indutor. A Petrobras, ao invés de fazer navio lá na Ásia, faz aqui, gerando emprego, tecnologia e inovação. Nós lançamos a Nova Indústria Brasil, uma indústria inovadora, sustentável e competitiva. Fizemos a depreciação acelerada, que estimula a modernização do parque industrial”, destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin.

O vice-presidente também abordou as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos e destacou a importância das negociações para superar barreiras tarifárias. Segundo Alckmin, o mercado norte-americano tem relevância para a indústria brasileira por adquirir produtos manufaturados, de maior valor agregado, como aviões, automóveis e embarcações.

Rodrigo Neves e Comte Bittencourt ressaltaram o trabalho e a seriedade de Alckmin e a necessidade dele também assumir o Ministério da Fazenda em eventual futuro governo.

A saúde pública e as parcerias com o terceiro setor também estiveram entre os temas discutidos durante o encontro. Alckmin destacou os desafios do financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o papel das instituições filantrópicas na assistência à população e as medidas do Governo Federal voltadas ao refinanciamento das dívidas das Santas Casas.

Após o encontro com os empresários, Rodrigo Neves e Geraldo Alckmin seguiram para a Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, um dos principais polos comerciais da cidade, onde realizaram uma caminhada, encerrando a agenda em Niterói com um café na tradicional padaria Beira Mar.