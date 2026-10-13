Papa Leão XIV passa por cirurgia para retirada de parte do pulmão

De acordo com uma nota assinada pelos médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora, os exames realizados antes da operação já indicavam o diagnóstico, confirmado durante a cirurgia - Foto: Divulgação/Vatican Media

De acordo com uma nota assinada pelos médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora, os exames realizados antes da operação já indicavam o diagnóstico, confirmado durante a cirurgia - Foto: Divulgação/Vatican Media

O papa Leão XIV passou por uma cirurgia para retirar o lobo inferior de um dos pulmões após médicos identificarem uma lesão na região. O procedimento durou cerca de 90 minutos, foi realizado por meio de uma técnica videoassistida e terminou sem complicações, segundo informações divulgadas pelo Vaticano.

De acordo com uma nota assinada pelos médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora, os exames realizados antes da operação já indicavam o diagnóstico, confirmado durante a cirurgia. A equipe médica optou pela retirada do lobo inferior do pulmão. Leão XIV acordou normalmente após a operação e retornou ao quarto do hospital, onde permanece em recuperação.

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Vaticano aguarda resultados de exames

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as próximas etapas do tratamento. Segundo o Vaticano, os médicos aguardam os resultados de outros exames antes de avaliar a necessidade de terapias adicionais, como a quimioterapia.

A Sala de Imprensa da Santa Sé destacou que o boletim médico utilizou o termo “radical” para descrever a remoção, indicando que todo o tecido suspeito foi retirado, com o objetivo de eliminar possíveis vestígios da doença.

Os linfonodos também teriam sido retirados e encaminhados para análise, a fim de verificar se havia sinais de disseminação do câncer. Os resultados desses exames, porém, ainda não haviam sido divulgados.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), os médicos utilizaram anestesia geral e realizaram uma biópsia da lesão após sua remoção.

Cirurgia foi recomendada após descoberta de lesão

O procedimento foi recomendado depois que os profissionais de saúde detectaram uma lesão no pulmão do pontífice, de 71 anos. A informação sobre a cirurgia havia sido revelada pelo próprio papa durante uma oração na Praça de São Pedro, surpreendendo os fiéis.

Na missa do último domingo (11), Leão XIV afirmou que o nódulo havia sido identificado em estágio inicial e que seu crescimento estava “bem controlado”. Mesmo assim, os médicos recomendaram a retirada da lesão. Antes do início da operação, profissionais de saúde rezaram o terço na capela do hospital.

Papa cancela compromissos até 20 de outubro

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, informou que a recuperação do pontífice deverá levar cerca de uma semana. Por esse motivo, Leão XIV cancelou, na segunda-feira (12), os compromissos previstos até o dia 20 de outubro.

Durante a internação, a expectativa é que o papa continue trabalhando a partir do hospital, como já ocorreu em outras ocasiões com pontífices.

Até a divulgação das informações, o Vaticano não havia relatado outros problemas de saúde conhecidos do papa.