'Boom' de loja de preços populares continua mesmo após semana de inauguração em Niterói

Loja com preços acessíveis chama a atenção no Centro de Niterói - Foto: Layla Mussi

Loja com preços acessíveis chama a atenção no Centro de Niterói - Foto: Layla Mussi

Prestes a completar uma semana da inauguração da loja com preços populares de R$ 10,00 no Centro de Niterói, ainda há filas para entrar no estabelecimento e em seu interior uma busca frenética pelos produtos.

Os consumidores podem perder horas tentando decidir o que levar, entre brinquedos, itens domésticos, cosméticos e tantas outras opções por até R$ 10,00, mas não leva pouco mais de alguns minutos para conseguir adentrar o estabelecimento.

Leia também:

Rádio Mania lança projeto audiovisual com a cantora Amanda Amado na próxima sexta-feira (09)



Detran RJ oferece emissão de identidade sem agendamento para estudantes que farão Enem e concursos



A inauguração da loja ocorreu na última quinta-feira (1º), e ainda há consumidores que voltaram para adquirir amais produtos, dessa vez visando presentear as crianças na próxima segunda-feira (12) e renovar outros itens.

“Eu estive aqui na inauguração, cheguei às 6h20, fui a número 75 e comprei muita coisa legal. Hoje eu retornei aqui para comprar as coisas para o Dia das Crianças. Tem muita coisa legal, eu já comprei fone, maquiagem [...] agora estou comprando garrafinha para a minha filha usar na escola, vários guarda-chuvas, e gloss”, disse a artesã, Raquel de Souza, de 36 anos.

Raquel de Souza esteve na inauguração e mesmo assim voltou por causa dos preços acessíveis | Foto: Layla Mussi

O ‘boom’ da inauguração já passou, mas o ‘boom’ da procura por produtos acessíveis continua.

“Eu quero comprar utilidade de casa, acho que não chega a ter eletrodomésticos, é mais toalha, pano de prato, essas coisas mais simples. Eu pretendo gastar uns R$ 100”, disse a confeiteira, Leia Gonzaga, de 36 anos.

Leia Gonzaga estava na fila pensando no que comprar | Foto: Layla Mussi

Os produtos custam R$ 10,00 e por isso vem atraindo tantos consumidores.

“Eu achei muito boa, com preços acessíveis, acho que vai ajudar as pessoas. Eu levaria uma coisa de cada, um chinelo, um brinquedo, se eu pudesse gastar mais”, disse Maria do Nascimento, de 39 anos.

Maria do Nascimento | Foto: Layla Mussi

1/5 | Foto: Layla Mussi

2/5 | Foto: Layla Mussi

3/5 | Foto: Layla Mussi

4/5 | Foto: Layla Mussi

5/5 | Foto: Layla Mussi











A loja fica na Rua Aurelino Leal, no Centro de Niterói.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca