Detran RJ oferece emissão de identidade sem agendamento para estudantes que farão Enem e concursos

Para solicitar o documento, o estudante deverá apresentar o CPF, o original ou cópia autenticada da certidão de nascimento, no caso de solteiros, ou certidão de casamento, além do comprovante de inscrição no exame, vestibular, curso ou concurso - Foto: Divulgação

Para solicitar o documento, o estudante deverá apresentar o CPF, o original ou cópia autenticada da certidão de nascimento, no caso de solteiros, ou certidão de casamento, além do comprovante de inscrição no exame, vestibular, curso ou concurso - Foto: Divulgação

Para facilitar a emissão da carteira de identidade de estudantes que farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibulares, cursos e concursos, o Detran RJ disponibilizará atendimento sem necessidade de agendamento prévio entre os dias 14 de setembro e 16 de outubro, em todas as unidades de Identificação Civil do estado do Rio.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas, conforme a capacidade operacional de cada unidade. Para solicitar o documento, o estudante deverá apresentar o CPF, o original ou cópia autenticada da certidão de nascimento, no caso de solteiros, ou certidão de casamento, além do comprovante de inscrição no exame, vestibular, curso ou concurso. Estudantes menores de 16 anos deverão comparecer acompanhados dos pais.

Os endereços dos postos de atendimento em cada município podem ser consultados no site do Detran RJ (https://www.detran.rj.gov.br). Para localizar as unidades, o usuário deve acessar o menu Identificação Civil, selecionar Consultas e, em seguida, Postos de Identificação Civil.

O Detran RJ orienta os estudantes a não deixarem para a última hora a emissão dos documentos necessários para a realização das provas e concursos previstos para o fim deste ano.