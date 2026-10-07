Rádio Mania lança projeto audiovisual com a cantora Amanda Amado na próxima sexta-feira (09)

A cantora Amanda Amado, que vem consolidando sua voz entre as principais da música brasileira, esteve presente nos estúdios da Radio Mania para fazer parte do projeto 'Especial Rádio Mania ao vivo', que será lançado no dia 9 de outubro em todas as plataformas digitais. O São Gonçalo aproveitou e bateu um papo com a artista. Bem humorada, ela contou sobre o começo da carreira, experiências, projetos, atual cenário para a voz feminina na música, e muito mais.

A carreira começou cedo para Amanda. E a descoberta veio logo de quem estava logo ali, em casa: "Eu comecei muito novinha. Por volta dos seis anos eu já demonstrava interesse. Aos sete, minha vó, Tia Gessy, me viu no karaokê e disse que eu cantava direitinho (risos). Na minha cabeça não tinha esse entendimento, mas ela viu e acabou me influenciando. Entrei na aula de canto aos nove anos. Com dez, já tinha uma banda. Então realmente eu comecei bem cedo a trabalhar com música, a ponto de praticamente não lembrar de como era minha vida antes de começar a cantar."

Amanda contou sobre o início de carreira e da relação com a vó, Tia Gessy | Foto: Yuri Messias

Tia Gessy é uma tradicional produtora cultural e matriarca do samba carioca e famosa por comandar há quase 50 anos o tradicional 'Pagode da Tia Gessy', no bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Carregar o nome e o legado da avó é uma responsabilidade, mas Amanda gosta: "É um reconhecimento importante ter a figura da minha vó como uma pessoa que marca a história do samba e da mulher no samba. Isso me motiva e me inspira pra retribuir da melhor maneira. Me sinto muito honrada."

"E eu acho que, às vezes, nem ela entende o tamanho que ela tem pro samba, o tamanho que a figura dela tem pro samba feminino, né? E é importante a gente falar da nossa falta de espaço, da nossa falta de oportunidade. E, 50 anos atrás, com uma mulher desse tamanhinho, tudo mudou", concluiu.

Amanda Amado contou como eram as rodas de samba quando ela era criança. As lembranças são as melhores possíveis: "Ainda era lá embaixo do pé de carambola, que ficava no fundo do quintal da minha avó. E aí a gente sentava ali... A gente não, eles (os sambistas)! Eu, sentava de brincadeira ali. Era uma coisa bem pé no chão, como minha vó sempre gostou. Uma coisa de quintal de família mesmo, onde ela fazia comida e as pessoas iam ali confraternizar, fazer os sambas. O Xande de Pilares foi um cara que eu vi tocar no quintal da minha avó, que eu cresci vendo tocar no quintal da minha avó. Era tudo da maneira mais raiz possível. Sem microfone, o pessoal batendo na palma da mão."

O primeiro álbum, que levou seu nome, também veio bem cedo. Aos 19 anos, Amanda gravou composições de nomes consagrados da música brasileira: "Foi cedo (risos). Tem composição de Carlinhos Brown, de André Renato, do Prateado, Arlindo Cruz... Arlindão, inclusive, me cedeu, ele nunca me cobrou esses direitos autorais dessas músicas. Se eu não me engano, acho que são três ou quatro músicas dele nesse disco. E tem uma música que não é composição dela, mas eu ouvi na voz da Leci Brandão e fiquei apaixonada na música. Inclusive quero um dia poder gravar essa com ela, em algum momento."

A cantora comentou seu primeiro trabalho e participação no 'The Voice Brasil', em 2013 | Foto: Yuri Messias

Amanda também teve uma participação no reality 'The Voice Brasil', na segunda edição, aos 20 anos: "Nossa, já tem 13 anos. Participei da segunda edição do programa. Foi doido demais. A gente já tinha na mídia vários programas de calouro, e aí a primeira edição eu vi, achei legal e quis participar. Decidi me inscrever e tentar, que bom que aconteceu. Aí entrei e participei também com uma música do Arlindo Cruz."

"Naquele dia que eu apareci no The Voice, por um minuto e meio na televisão, depois atualizei meu Facebook, que na época era muito forte, e tinham 20 mil pessoas ali. Eu falei: 'meu Deus, estou famosa, gente'. O programa foi uma ferramenta para me dar mais visibilidade e deu muito certo", conta Amanda, aos risos.

O novo álbum, "Esse é Meu Pagode - Vol.2", foi lançado no final de setembro. Amanda se mostrou empolgada em interpretar pessoas próximas, que ela considera como amigos: "Um ano depois do volume um. E ele tá lindo. O Tiago Lima, que é um parceiro, fez os arranjos desse projeto. A produção é do Gabriel Ferrari. E foi um projeto também que a gente queria cantar os amigos. E aí, nesse disco, eu consigo trazer composições da família Macabu, João Martins, Inácio Rios, tem Jorge Aragão, tem Arlindo Cruz também. Já está em todas as plataformas digitais, galera (risos)."

Este ano, Amanda Amado teve uma experiência especial. Amiga pessoal da cantora Marvvila, ela contou que recebeu uma ligação com um convite diferente: "Foi um convite dela, e foi muito legal também. Mas foi engraçado... Ela me ligou um dia e falou que queria me fazer um convite, já dizendo que eu ia aceitar. Aí ela pergunta se eu quero cantar com ela no Rock in Rio. Imagina se eu queria (risos)!"

Amanda recebeu um convite especial, da amiga Marvvila, para cantar no Rock in Rio 2026 | Foto: Yuri Messias

Em mais de uma oportunidade durante o bate-papo, Amanda citou o nome do cantor Djavan. Ela explicou o motivo da admiração ao artista e também citou outros nomes que a inspiraram: "O Djavan é um dos que mais me inspira pela versatilidade dele. É um nome que faz com que eu me sinta representada de poder cantar tudo que seja brasileira, que é MPB. Ana Carolina também foi uma cantora que me inspirou muito, por muito tempo, quando eu estava descobrindo a minha voz. Também tem Ivete Sangalo, tem O Rappa, vários outros artistas que eu cresci escutando muito."

Entre viagens, shows, turnês, Amanda passou por momentos curiosos. Ao se recordar de um caso específico, ela soltou uma gargalhada e foi contando a situação: "Eu fui fazer uma participação num pagode lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O pagode lotado, as pessoas me cumprimentando. E lá na cidade, pra fazer a divulgação, eles postavam um vídeo. Então, as pessoas passaram a me conhecer. Eu ia fazer uma participação em um show e chegou o momento dele me chamar. Eu acho que foi mais constrangedor para ele. Ele começou a fazer um textão: 'quero chamar aqui uma grande cantora do Rio de Janeiro... ela que gravou com a Marvvila'. E eu já fiquei olhando preocupada (risos). Aí ele terminou: 'aquela que gravou "e vai me ver no pagodinho...". Na hora já sinalizei pra ele cortar!"

"Me deram o microfone e eu falei: 'ô, meu amigo, muito lindo o seu texto, muito maneiro, mas essa aí não sou eu, não. Essa que você acabou de dizer é minha amigaça, é a Mannda Lym'. Ele ficou me pedindo desculpas por uma hora, toda oportunidade ele vinha no meu ouvido e se desculpava. Eu disse que estava tudo bem, era só pagar um churrasco que eu perdoava (risos)."

O protagonismo no samba e no pagode ainda é algo que, na visão de Amanda, é pequeno. Ela alertou que há a necessidade das pessoas enxergarem melhor a presença feminina na área: "Ainda não existe um protagonismo. Mas já há um caminho. Quando a gente cita as mulheres do samba, do pagode, a gente sempre vai falar de Beth Carvalho, Alcione, Leci Brandão, Dona Jovelina, Dona Ivone Lara... a gente sempre relembra essas matriarcas. Só que eu acho que ainda falta a novidade."

"Mulheres serem protagonistas. Novas mulheres estarem aparecendo mais, serem mais convidadas. Porque é isso. Hoje a gente só consegue essa maior visibilidade quando nós somos convidadas. A Marvvila está um pouco mais próxima disso. Mas ainda pra ela, mesmo ela com os números que ela tem, com a visibilidade que ela tem, ainda é muito difícil."

"E o público majoritariamente é feminino. A gente ainda bate nessa trave da aceitação das próprias mulheres com as mulheres cantoras. Quando a mulher cantando, muda a narrativa, muda a percepção, muda o ponto de vista. Então, pro público ter essa aceitação também é um movimento", completou a cantora.

A artista alertou para a necessidade de mudança em vários quesitos para que exista o protagonismo feminino no samba e no pagode | Foto: Yuri Messias

Para encerrar, Amanda Amado contou a sensação de estar nos estúdios da Rádio Mania: "Sempre foi o meu sonho ter um ao vivo na Rádio Mania, que eu já escuto também desde muito nova. A maioria dos artistas, o que eu mais vejo deles, está na Rádio Mania. E hoje estar aqui fazendo esse lançamento, tendo a minha cara na Rádio Mania, é um sonho realizado. Estou muito, muito, muito feliz e muito ansiosa também por esse novo lançamento, em parceria com a Rádio Mania."

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca