TRE-RJ marca para o próximo sábado (10) a retotalização de votos no Rio de Janeiro

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realiza neste sábado (10), às 15h, a retotalização dos votos para governador nas Eleições 2026. O procedimento poderá alterar o resultado oficial da disputa e levar à eleição de Douglas Ruas (PL) ainda no primeiro turno. A cerimônia será conduzida pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, no auditório do Palácio da Democracia, sede da Justiça Eleitoral fluminense.

A medida foi anunciada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir, nesta quinta-feira (8), manter o indeferimento do registro de candidatura do ex-governador Anthony Garotinho. Com a decisão, os 274.411 votos recebidos por ele serão anulados e deixarão de ser considerados no cálculo dos votos válidos.

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Ruas pode ultrapassar a marca de 50%

De acordo com os números finais da apuração, a retirada dos votos de Garotinho elevaria o percentual de Douglas Ruas de 49,27% para aproximadamente 52,6% dos votos válidos. Eduardo Paes, por sua vez, passaria a ter cerca de 45,7%.

Isso acontece porque, com a exclusão dos votos anulados, diminui o total utilizado como base para calcular os percentuais dos candidatos. Dessa forma, os índices dos demais concorrentes aumentam proporcionalmente, mesmo que a quantidade de votos recebidos por eles nas urnas permaneça a mesma.

Douglas Ruas já dá como certa a vitória | Foto: Divulgação

Procedimento não é recontagem de votos

O TRE-RJ esclarece que a retotalização não significa uma nova contagem dos votos registrados nas urnas. Trata-se de uma atualização dos cálculos oficiais para adequar o resultado às decisões judiciais que modificam a situação eleitoral de candidatos, partidos, coligações ou federações.

Na prática, os votos registrados nas urnas permanecem inalterados. O sistema da Justiça Eleitoral refaz os cálculos para determinar quais votos podem ser legalmente considerados válidos na proclamação do resultado final.

Eduardo Paes recorreu ao Supremo Tribunal Federal | Foto: Divulgação

TSE decidiu por 5 votos a 2

No julgamento realizado nesta quinta-feira (8), o plenário do TSE rejeitou o pedido de desistência de recurso apresentado por Garotinho e manteve o entendimento de que ele estava inelegível, o que levou à anulação de seus votos.

Relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques argumentou que o ex-governador havia optado por participar da eleição mesmo com a situação de sua candidatura submetida à análise judicial. Por esse motivo, rejeitou a desistência do recurso e defendeu o indeferimento do registro, conforme decisão anterior do TRE-RJ.

A posição do relator foi acompanhada pelos ministros André Mendonça, Estela Aranha, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Os ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior divergiram, e o julgamento terminou com placar de 5 votos a 2.

Com a retotalização marcada para este sábado, caberá à Justiça Eleitoral atualizar os números oficiais e adotar as providências necessárias para a proclamação do resultado da eleição para o governo do Rio de Janeiro.