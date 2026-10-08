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TRE-RJ marca para o próximo sábado (10) a retotalização de votos no Rio de Janeiro

Medida será adotada pelo TRE-RJ após TSE anular os 274 mil votos de Anthony Garotinho; mudança pode alterar o resultado da disputa pelo governo estadual

relogio min de leitura | Redação
Imagem ilustrativa da imagem TRE-RJ marca para o próximo sábado (10) a retotalização de votos no Rio de Janeiro

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realiza neste sábado (10), às 15h, a retotalização dos votos para governador nas Eleições 2026. O procedimento poderá alterar o resultado oficial da disputa e levar à eleição de Douglas Ruas (PL) ainda no primeiro turno. A cerimônia será conduzida pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, no auditório do Palácio da Democracia, sede da Justiça Eleitoral fluminense.

A medida foi anunciada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir, nesta quinta-feira (8), manter o indeferimento do registro de candidatura do ex-governador Anthony Garotinho. Com a decisão, os 274.411 votos recebidos por ele serão anulados e deixarão de ser considerados no cálculo dos votos válidos. 

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Ruas pode ultrapassar a marca de 50%

De acordo com os números finais da apuração, a retirada dos votos de Garotinho elevaria o percentual de Douglas Ruas de 49,27% para aproximadamente 52,6% dos votos válidos. Eduardo Paes, por sua vez, passaria a ter cerca de 45,7%. 

Isso acontece porque, com a exclusão dos votos anulados, diminui o total utilizado como base para calcular os percentuais dos candidatos. Dessa forma, os índices dos demais concorrentes aumentam proporcionalmente, mesmo que a quantidade de votos recebidos por eles nas urnas permaneça a mesma. 

Douglas Ruas já dá como certa a vitória
Douglas Ruas já dá como certa a vitória |  Foto: Divulgação

Procedimento não é recontagem de votos

O TRE-RJ esclarece que a retotalização não significa uma nova contagem dos votos registrados nas urnas. Trata-se de uma atualização dos cálculos oficiais para adequar o resultado às decisões judiciais que modificam a situação eleitoral de candidatos, partidos, coligações ou federações.

Na prática, os votos registrados nas urnas permanecem inalterados. O sistema da Justiça Eleitoral refaz os cálculos para determinar quais votos podem ser legalmente considerados válidos na proclamação do resultado final. 

Eduardo Paes recorreu ao Supremo Tribunal Federal
Eduardo Paes recorreu ao Supremo Tribunal Federal |  Foto: Divulgação

TSE decidiu por 5 votos a 2

No julgamento realizado nesta quinta-feira (8), o plenário do TSE rejeitou o pedido de desistência de recurso apresentado por Garotinho e manteve o entendimento de que ele estava inelegível, o que levou à anulação de seus votos.

Relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques argumentou que o ex-governador havia optado por participar da eleição mesmo com a situação de sua candidatura submetida à análise judicial. Por esse motivo, rejeitou a desistência do recurso e defendeu o indeferimento do registro, conforme decisão anterior do TRE-RJ.

A posição do relator foi acompanhada pelos ministros André Mendonça, Estela Aranha, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Os ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior divergiram, e o julgamento terminou com placar de 5 votos a 2.

Com a retotalização marcada para este sábado, caberá à Justiça Eleitoral atualizar os números oficiais e adotar as providências necessárias para a proclamação do resultado da eleição para o governo do Rio de Janeiro.

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