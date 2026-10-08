TSE forma maioria para anular votos de Garotinho e Douglas Ruas é eleito governador do Rio no 1º turno

Com a retirada dos votos de Garotinho da contagem válida, Ruas passa a ter 50,88% dos votos válidos - Foto: Divulgação/Alerj

Com a retirada dos votos de Garotinho da contagem válida, Ruas passa a ter 50,88% dos votos válidos - Foto: Divulgação/Alerj

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou nesta quinta-feira (8) maioria para aceitar o pedido de desistência de Anthony Garotinho (Republicanos) e manter o indeferimento de sua candidatura ao Governo do Rio. O resultado da votação foi de 5 votos a 2.

Com a decisão, os votos recebidos por Garotinho são anulados, e Douglas Ruas (PL) será eleito governador do Rio de Janeiro no primeiro turno. Com a retirada dos votos de Garotinho da contagem válida, Ruas passa a ter 50,88% dos votos válidos e vence a disputa sem necessidade de segundo turno, que seria disputado contra Eduardo Paes (PSD).

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No primeiro turno, Ruas recebeu 4.271.199 votos, correspondentes a 49,27% dos votos válidos. Paes ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos (42,76%), enquanto Garotinho recebeu 274.411 votos, ou 3,17%.

Com a exclusão dos votos de Garotinho, o percentual dos demais candidatos é recalculado. Ruas, passa a superar 50% dos votos válidos, o que garante a vitória no primeiro turno.

O julgamento analisa o recurso apresentado por Garotinho contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que havia indeferido seu registro de candidatura.

A decisão será comunicada ao TRE-RJ, que deverá realizar uma nova totalização dos votos do primeiro turno.