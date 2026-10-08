DER-RJ retoma conservação em 14 rodovias e prevê intervenções em outras 22

O trabalho de conservação também já começou em outras rodovias estaduais - Foto: Divulgação/DER

O trabalho de conservação também já começou em outras rodovias estaduais - Foto: Divulgação/DER

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), retomou serviços de conservação e recuperação do pavimento em 14 rodovias estaduais. Outras 22 estradas têm intervenções programadas. Os serviços incluem reparos no asfalto e, em diferentes trechos, recuperação da sinalização horizontal e vertical, com pintura de faixas de rolamento e substituição de placas.

Para a ampliação das intervenções, estão previstos recursos provenientes da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), além de recursos do Fundo Soberano destinados à infraestrutura rodoviária. O DER-RJ informa que R$ 134 milhões em recursos da Cide foram desbloqueados junto ao Ministério dos Transportes e deverão ser liberados nas próximas semanas.

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Entre as rodovias que já começaram a receber reparos no pavimento estão a RJ-104, em Niterói e São Gonçalo; RJ-155, em Rio Claro; RJ-102, em Cabo Frio; RJ-130, em Nova Friburgo; RJ-125, no trecho de Avelar, em Paty do Alferes; RJ-200, entre Miracema e a divisa com Minas Gerais; RJ-142, em Casimiro de Abreu; RJ-116, entre Miracema e Laje do Muriaé; RJ-158, entre São Fidélis e Campos; RJ-093, em Paracambi; RJ-162, em Casimiro de Abreu e Rio das Ostras; RJ-186, entre Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá; RJ-198, em Itaperuna; e RJ-230, no trecho entre Bom Jesus e Santo Eduardo.

Entre as próximas intervenções previstas estão trechos da RJ-106, entre São Gonçalo e Macaé. Na RJ-104, os trabalhos começaram anteontem no trecho dos bairros Baldeador e Santa Bárbara, em Niterói, e estão sendo estendidos a toda a rodovia, incluindo Tribobó, Colubandê e Alcântara.

Obras retomadas

Além dos serviços de conservação, duas obras que estavam paralisadas foram retomadas em setembro.

Em Campos dos Goytacazes, voltaram os trabalhos de pavimentação da Estrada dos Ceramistas (RJ-238). Segundo o DER-RJ, a obra recebeu R$ 2,5 milhões para a retomada dos serviços. A rodovia é utilizada para o transporte de cargas em direção ao Porto do Açu e também atende moradores da região da Baixada Campista.

De acordo com dados do órgão, cerca de 600 caminhões circulam diariamente pela estrada. A conclusão da pavimentação deverá criar uma alternativa para o transporte de cargas e reduzir a circulação de veículos pesados por vias urbanas de Campos.

Em Itaguaí, também foram retomadas as intervenções na RJ-099, conhecida como Reta de Piranema. O trecho em obras tem aproximadamente 1,5 quilômetro e fica próximo ao entroncamento com a BR-101. A intervenção inclui pavimentação, drenagem, sinalização e iluminação. A obra entrou na etapa de pavimentação após a retomada dos trabalhos, com interrupções provocadas pelas chuvas.

Manutenção da malha rodoviária

O DER-RJ também iniciou uma nova licitação para serviços de manutenção das rodovias estaduais. O contrato previsto inclui recuperação de pavimento, roçada, sinalização horizontal e vertical e limpeza de sistemas de drenagem.

A contratação vai permitir a ampliação dos serviços de manutenção para a malha rodoviária estadual. O Rio de Janeiro possui cerca de 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e aproximadamente 1,2 mil quilômetros de estradas vicinais.