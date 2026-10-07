Unidos de Vila Isabel realiza ensaio de canto nesta quarta-feira (07)

A Unidos de Vila Isabel realiza, nesta quarta-feira (07), mais um ensaio de canto rumo ao Carnaval 2027. A partir das 20h, a quadra da escola, no Boulevard 28 de Setembro, recebe integrantes dos segmentos, comunidade e torcedores para dar início à preparação para o desfile.

Os ensaios de canto são uma etapa importante na construção do desfile, especialmente para fortalecer a participação da comunidade e trabalhar a interpretação do samba-enredo. Para o diretor de Carnaval, Moisés Carvalho, o primeiro encontro marca o início de uma preparação que será construída coletivamente.

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“O ensaio de canto é fundamental porque é quando começamos a trabalhar, de fato, a força da nossa comunidade junto com o samba. Não é só aprender a cantar: é entender a história que estamos levando para a avenida, colocar emoção e fazer com que cada componente se sinta parte desse desfile. A Vila tem uma comunidade muito forte e queremos chegar ao Carnaval com todo mundo cantando junto e entendendo a importância de cada um nesse processo”, destaca Moisés Carvalho.

A Vila Isabel será a quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 7 de fevereiro. Em 2027, a agremiação levará para a avenida o enredo “Torto Arado – Sobre a terra há de viver sempre o mais forte”, inspirado no romance Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Junior.

O enredo é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinicius Natal.