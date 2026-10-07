Eleições 2026: TRE-RJ concluiu envio dos boletins de urna às 22h04

Durante o encerramento do primeiro turno das Eleições 2026, o último boletim de urna do Rio de Janeiro foi enviado pelo TRE-RJ e recebido para totalização pelo Tribunal Superior Eleitoral às 22h04. O procedimento só pode ser realizado após a conclusão da votação em todo o estado. Mesmo com o eleitorado precisando votar em um senador a mais em relação às últimas eleições gerais, em 2022, a etapa foi concluída duas horas e quatorze minutos mais cedo do que no pleito realizado há quatro anos, quando o último boletim do estado foi totalizado às 0h18 da segunda-feira, dia seguinte à votação.

No domingo (4), 9.859.802 eleitoras e eleitores fluminenses compareceram aos mais de cinco mil locais de votação do estado. A abstenção foi de 23,33%. O número de cargos em disputa e o consequente tempo de votação ocasionaram filas em alguns locais. Durante a sessão plenária desta quarta-feira (7), a primeira após a eleição, o presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, explicou que o maior número de cargos em disputa contribuiu para a formação de filas, destacou o comprometimento do eleitorado com o futuro do estado e do país e ressaltou que ajustes pontuais podem melhorar a experiência de votação no segundo turno.

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“O mais importante foi observar o compromisso do eleitor de comparecer e votar, escolhendo os governantes e as melhores propostas de modo livre e consciente. Foi para isso que trabalhamos por muitos meses. Em alguns casos, as filas ocorreram por causa de problemas no fluxo da votação. Para o segundo turno isso será ajustado, evitando ou reduzindo o tempo de espera”, explica o desembargador Claudio de Mello Tavares.

Atualmente, cerca de 81,06% do eleitorado fluminense já tem as digitais coletadas pela Justiça Eleitoral e pode ser identificado biometricamente. Esse percentual corresponde a mais de 10,4 milhões de eleitoras e eleitores.

O eleitorado do Rio de Janeiro retornará ao local de votação para o segundo turno no último domingo de outubro, dia 25, das 8h às 17h, mesmo horário do primeiro turno.

OCORRÊNCIAS CRIMINAIS

Durante o período de votação, foram registradas 35 ocorrências. Do total, 22 foram relacionadas ao crime de boca de urna, com distribuição de santinhos nas imediações dos locais de votação. Também houve casos de propaganda irregular, violação do sigilo do voto e desacato à autoridade, entre outros crimes.

Ao todo, 23 pessoas foram conduzidas a delegacias. Em Queimados, na Baixada Fluminense, duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos dois revólveres, uma pistola, cinco carregadores, dois aparelhos telefônicos e R$ 1.800,00 em espécie.

Cerca de 28.280 agentes de segurança atuaram para garantir a tranquilidade e o livre exercício do voto. Fizeram parte desse efetivo 6,7 mil militares das Forças Armadas, atuando pelo mecanismo constitucional da Garantia da Votação e Apuração (GVA), além de 17 mil policiais militares, 2.080 policiais civis, 1,3 mil guardas municipais do Rio de Janeiro e mil policiais rodoviários federais.

SUBSTITUIÇÕES DE URNAS

Ao longo do dia, foram substituídas 240 urnas eletrônicas, o equivalente a 0,57% das seções efetivas. O dado é inferior ao registrado nas eleições municipais de 2024, quando foram trocados 347 aparelhos, e nas eleições gerais de 2022, quando houve 1.047 substituições (3,07%).

JUSTIFICATIVA

A eleitora ou o eleitor que não votou no primeiro turno nem justificou a ausência às urnas no domingo (4) tem até 3 de dezembro para apresentar a justificativa. O requerimento pode ser realizado pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento da Justiça Eleitoral, ou presencialmente, por meio de formulário, em qualquer Zona Eleitoral. É necessário anexar documento comprobatório do motivo da ausência, para análise por parte do magistrado responsável.