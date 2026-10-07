Maricá inicia obras de nova passarela na Rodovia Estadual RJ-106, no Condado

O projeto também prevê rampas de acesso adaptadas para pessoas com deficiência, idosos e gestantes - Foto: Fábio Cassiano/Prefeitura de Maricá

O projeto também prevê rampas de acesso adaptadas para pessoas com deficiência, idosos e gestantes - Foto: Fábio Cassiano/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá iniciou a construção de uma nova passarela para pedestres na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no bairro Condado, na altura do km 31,5. Realizada pela Secretaria de Grandes Obras, a obra está na etapa de fundação e utilizará elementos pré-moldados de concreto, que permitem mais agilidade na execução da estrutura.

Com 237,40 metros de comprimento e 2,4 metros de largura, a passarela foi projetada de acordo com as normas técnicas de acessibilidade e mobilidade urbana. A estrutura permitirá que os pedestres atravessem a rodovia com mais segurança, sem a necessidade de cruzar o fluxo de veículos.

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O projeto também prevê rampas de acesso adaptadas para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. A passarela contará ainda com guarda-corpos e sistema de iluminação, contribuindo para a segurança e a visibilidade dos usuários durante a noite.

“Estamos iniciando uma obra importante para melhorar a segurança de quem precisa atravessar a RJ-106 diariamente. A nova passarela vai atender uma necessidade dos moradores do Condado e facilitar a travessia de trabalhadores, estudantes e famílias que circulam pela região”, afirmou o secretário de Grandes Obras, Honorato Fernandes.

Ações na Rodovia Amaral Peixoto

Com recursos próprios, o município já construiu 10 passarelas na Rodovia Amaral Peixoto, administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), no trecho que corta Maricá.

As estruturas já entregues estão localizadas nas regiões de Vivendas, Centro de Inoã, Escola Municipalizada de Inoã, loteamento Manu Manuela, km 21, km 22, Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, Parque Nanci, Itapeba e Mumbuca.

Além da passarela em construção no Condado, a Prefeitura também executa outra estrutura na entrada do Retiro, no km 24, que está em fase avançada de construção.