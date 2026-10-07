Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas fazem motocarreata em São Gonçalo neste sábado (10)

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) para o segundo turno da disputa pela Presidência terá como um dos primeiros compromissos de rua uma motocarreata em São Gonçalo, neste sábado (10). O ato contará também com a presença de Douglas Ruas (PL).

A mobilização faz parte da retomada das atividades de campanha de Flávio Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pelo próprio candidato nas redes sociais.

A escolha de São Gonçalo tem peso político para o partido. O município é o principal reduto eleitoral de Douglas Ruas e esteve entre as cidades onde o PL alcançou melhor desempenho no primeiro turno.

Antes da motocarreata, Flávio Bolsonaro participa, nesta sexta-feira (9), de uma agenda política no Rio de Janeiro com integrantes que estiveram envolvidos na primeira etapa da campanha. De acordo com o candidato, o encontro será dedicado ao alinhamento político e ao fortalecimento da direita fluminense para o segundo turno.

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