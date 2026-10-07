Maricá reúne mais de 2 mil estudantes em ações sobre saúde mental

A campanha alcançou todos os distritos de Maricá, com ações voltadas às turmas do 9º ano das escolas municipais e do Ensino Médio das escolas estaduais - Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

A campanha alcançou todos os distritos de Maricá, com ações voltadas às turmas do 9º ano das escolas municipais e do Ensino Médio das escolas estaduais - Foto: Katito Carvalho/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá concluiu as atividades do projeto “Entre Altos e Baixos, Tamo Junto”, que envolveu mais de 2 mil jovens em ações de diálogo e conscientização sobre saúde mental e ansiedade. A iniciativa da Secretaria de Juventude e Participação Popular passou por salas de aula e Casas da Juventude entre os dias 2 de setembro e 2 de outubro.

As últimas atividades foram realizadas no Colégio Estadual Caio Francisco de Figueiredo e na Casa da Juventude de Inoã, onde equipes de psicologia promoveram rodas de conversa, dinâmicas de expressão de sentimentos por escrito e debates sobre autoconhecimento.

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A campanha alcançou todos os distritos de Maricá, com ações voltadas às turmas do 9º ano das escolas municipais e do Ensino Médio das escolas estaduais. Com a abordagem “Conhecendo e Entendendo as Emoções”, os profissionais identificaram a ansiedade como o principal tema relatado por alunos e gestores durante as atividades.

“Essa ação nos permitiu estar ainda mais próximos da juventude, criando um espaço de escuta, diálogo e acolhimento. Ao longo das atividades, percebemos o quanto os jovens estavam abertos para falar sobre seus sentimentos, suas angústias e os desafios que enfrentam no dia a dia”, declarou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos.

A proposta é dar continuidade à campanha no próximo ano, ampliando o modelo de rodas de conversa e mantendo espaços de escuta e acolhimento nas escolas e em outros locais da cidade.