Manifestantes realizam ato no Centro do Rio em apoio a Lula no segundo turno

Um grupo de manifestantes realizou, nesta quarta-feira (7), um ato no Centro do Rio de Janeiro em apoio ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno das eleições.

Batizada de “Juventude na Rua pela Democracia”, a mobilização teve concentração na Candelária e seguiu em caminhada até a Cinelândia. O ato começou às 12h.

A convocação foi divulgada nas redes sociais, inclusive pela ministra Anielle Franco. A proposta do movimento é demonstrar a mobilização dos jovens em defesa da democracia.

A manifestação também foi divulgada em universidades e colégios do Rio de Janeiro como um “protesto estudantil pacífico contra a ascensão da extrema-direita”.

O ato ocorre no contexto da disputa presidencial do segundo turno, com a mobilização reunindo estudantes e outros participantes no Centro da capital fluminense.

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