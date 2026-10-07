Sob sol e chuva, comerciários permanecem no Sindicato dos Empregados do Comércio para remover contribuição sindical

Longas filas no Sindicato dos Empregados no Comércio acontece pelo terceiro dia seguido - Foto: Layla Mussi

Longas filas no Sindicato dos Empregados no Comércio acontece pelo terceiro dia seguido - Foto: Layla Mussi

Pelo terceiro dia consecutivo, comerciários formam longas filas na porta do Sindicato dos Empregados no Comércio, no Centro de São Gonçalo, nesta quarta-feira (7). Mesmo embaixo de chuva, os trabalhadores permanecem no local com o objetivo de negar o desconto da contribuição sindical.

Trabalhadores, que preferiram não se identificar, estavam na fila desde às 6h da manhã e relataram que não houve distribuição de senhas e que haviam pessoas furando a fila. Por volta das 11h30 a fila havia passado na Instituição Cristã Amor ao Próximo.

Trabalhadores relataram que não houve distribuição de senhas e que havia pessoas furando a fila | Foto: Layla Mussi

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"Não sabemos nem se vamos ser atendidos, esse é o problema. Porque eles param no horário de almoço e no retorno deles não sabemos se vamos ser atendidos. É um descaso, porque isso poderia ser online, não tem necessidade da gente ficar em uma fila tão grande assim", disse a gerente de atendimento, Fabiane Barbosa, de 37 anos, que chegou às 8h, que contou que uma colega dela chegou às 8h e só conseguiu ser atendida às 17h.

Entre cadeiras de praia e guarda chuvas, os trabalhadores enfrentaram horas de espera para negar o desconto da contribuição assistencial.

"Esse desconto é um absurdo, a gente não tem nem tempo para usar os serviços que eles fornecem para a gente. Se pelo menos funcionasse no sábado para a gente poder vim, mas não é de segunda a sexta-feira no horário que a gente está trabalhando. A gente fica aqui porque não tem sentido a gente pagar uma coisa que a gente não vai usar”, falou a gerente de atendimento Leila Machado, 38 anos.

Amigas estão na fila desde às 8h | Foto: Layla Mussi

Os trabalhadores contaram que esse ano o descaso está ainda mais grave, em razão da logística de atendimento do local.

“Aqui em São Gonçalo é a primeira vez que passo por isso, as outras vezes eu fiz em Niterói. Inclusive, foi um descaso também, mas eu acho que a mobilidade estava mais fácil. Pelo que eu soube, tem que subir até o 9º andar, parece que vai de 5 em cinco pessoas, para demorar mais com certeza”, disse o funcionário da área administrativa de farmácia, Giovane Souza, de 45 anos.

Giovane Souza acredita que a situação é um descaso | Foto: Layla Mussi

Para o trabalhador, nesta quarta-feira (7), eles estão com ‘sorte’ pois o dia não está quente, uma vez que nesta terça-feira pessoas passaram mal.

“Momentaneamente, hoje ainda está tranquilo porque não está aquele ‘solzão’. Eu soube que ontem foi o maior ‘solzão’ aqui e teve pessoas que passaram mal na fila. Por enquanto, a gente consegue chegar lá”, disse o trabalhador.

Os trabalhadores podem entregar o documento até a próxima sexta-feira (9), das 9h às 17h | Foto: Layla Mussi

Os trabalhadores podem entregar o documento negando o desconto até a próxima sexta-feira (9), das 9h às 17h.

1/3 Filas de trabalhadores que não querem o desconto assistencial | Foto: Layla Mussi

2/3 Filas de trabalhadores que não querem o desconto assistencial | Foto: Layla Mussi

3/3 Filas de trabalhadores que não querem o desconto assistencial | Foto: Layla Mussi







*Sob supervisão de Cyntia Fonseca