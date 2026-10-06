Banco faz alerta: Golpe do falso advogado cresce mais de 500%

Nesse golpe, criminosos buscam informações disponíveis sobre ações judiciais em sites como Jusbrasil e criam perfis falsos com nome, imagem e informações de advogados reais - Foto: Divulgação/KATRIN BOLOVTSOVA/Pexels

Nesse golpe, criminosos buscam informações disponíveis sobre ações judiciais em sites como Jusbrasil e criam perfis falsos com nome, imagem e informações de advogados reais - Foto: Divulgação/KATRIN BOLOVTSOVA/Pexels

Golpistas têm utilizado cada vez mais técnicas de engenharia social para se passar por advogados ou representantes de órgãos judiciais e enganar vítimas com a promessa de dinheiro fácil. Levantamento realizado pelo Santander mostra que o volume de clientes que contestaram transações após serem vítimas do golpe do falso advogado aumentou 549% em julho, na comparação com janeiro deste ano.

A maioria das vítimas (85%) tem mais de 40 anos e mora em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, estados que concentram 70% dos casos registrados no Brasil.

Nesse golpe, criminosos buscam informações disponíveis sobre ações judiciais em sites como Jusbrasil e criam perfis falsos com nome, imagem e informações de advogados reais. Em seguida, entram em contato com a vítima por telefone ou aplicativo de mensagens, informando sobre supostos valores a receber decorrentes de uma ação judicial.

Depois, convencem a vítima a realizar o pagamento antecipado de taxas para "desbloquear" o montante, geralmente por meio de Pix. Em alguns casos, os golpistas também enviam documentos falsificados e links que direcionam para páginas fraudulentas, facilitando o roubo de dados.

“O golpe explora informações públicas sobre processos para abordar vítimas um momento em que ela acredita estar prestes a receber um valor inesperado. Por isso, o senso de urgência e a promessa de liberação da indenização impedem uma análise mais cuidadosa da situação. Antes de fazer qualquer pagamento, interrompa a conversa, entre em contato diretamente com o advogado, inclusive por videochamada, para confirmar que está falando com a pessoa correta, e nunca transfira valores para liberar um dinheiro que supostamente tem a receber”, alerta Leandro Granja, CISO do Santander.

Esse tipo de fraude pode utilizar uma técnica conhecida como spoofing, que altera o número de telefone exibido no visor do celular para simular chamadas de contatos confiáveis, aumentando as chances de a vítima acreditar na abordagem. Nesses casos, mesmo que o número exibido pareça conhecido, é importante não considerar a identificação da chamada como prova de que quem está em contato é realmente a pessoa ou a instituição informada.

“Se isso acontecer, desligue a ligação e entre em contato com o número que já possui, em vez de retornar a ligação para o número que acabou de chamar”, orienta o CISO do Santander.

No Santander, cibersegurança é tratada como um componente estrutural do negócio, não somente como disciplina técnica, com investimento contínuo em tecnologia, monitoramento e prevenção. Entre as principais inovações implementadas para proteger os clientes estão biometria facial com IA e algoritmos para autenticação, Alerta de Segurança nos apps Santander e Santander Empresas que avisa o cliente sobre transações suspeitas de golpes e fraudes em Pix, transferências e boletos e a Confirmação de Compras Suspeitas via WhatsApp, push ou SMS.

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Como se proteger do golpe do falso advogado

-Desconfie de contatos inesperados e desconhecidos prometendo valores a receber por decisões judiciais ou benefícios do INSS. Sempre confirme com fontes confiáveis antes de agir.

- Redobre a atenção em relação a pedidos de pagamento antecipado já que nenhum valor a ser recebido de causas ganhas ou benefícios exige pagamento para "liberar" o dinheiro ou "isentar" cobranças.

- Golpistas usam documentos falsos que parecem oficiais. Mesmo que enviem contratos, decisões judiciais ou guias de pagamento, sempre confirme a autenticidade diretamente com fontes confiáveis.

- Em caso de dúvida, sempre confirme as informações diretamente com o escritório de advocacia conhecido ou com o advogado de confiança. Use os canais oficiais (telefones e e-mails que você já tem ou que estão nos sites verificados) e nunca retorne a ligações ou mensagens do golpista.