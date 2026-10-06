Tour pelas praias: elefante marinho é visto na orla de Niterói e em Copacabana

Um elefante-marinho que havia chamado a atenção de moradores e banhistas na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, foi avistado novamente nessa segunda-feira (5), desta vez na Praia de Icaraí, em Niterói.

O animal atravessou a Baía de Guanabara e apareceu próximo à faixa de areia. A presença do visitante incomum despertou a curiosidade de quem circulava pela orla, especialmente das crianças.

A aparição, no entanto, foi rápida e mais discreta do que a registrada anteriormente. O elefante-marinho chegou a colocar apenas a cabeça para fora da água e, em seguida, continuou no ambiente marinho.

Ele reapareceu na manhã desta terça (6) em Copacabana. O animal fez novamente sucesso com os banhistas, que fizeram registros em uma das praias mais famosas do país. Ele aproveitou o sol e deitou na areia.



Bombeiros orientam público a manter distância

Apesar da curiosidade causada pela presença do animal, os bombeiros orientam moradores e visitantes a não se aproximarem. A recomendação é evitar aglomerações ao redor do elefante-marinho e não oferecer alimentos ou água.

O cuidado também é necessário por se tratar de um animal jovem. Embora aparente ter movimentos lentos, o elefante-marinho consegue se deslocar rapidamente em curtas distâncias e pode apresentar comportamento agressivo caso se sinta ameaçado ou incomodado.

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