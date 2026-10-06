Homem é morto a tiros após se recusar a entregar caminhonete usada em aposta eleitoral - Foto: Divulgação

Homem é morto a tiros após se recusar a entregar caminhonete usada em aposta eleitoral - Foto: Divulgação

A recusa em entregar uma caminhonete teria provocado uma discussão que terminou com um homem morto a tiros na noite deste domingo (4), na zona rural de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A vítima teria colocado o veículo como aposta no resultado do primeiro turno das eleições presidenciais.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o suspeito foi até a residência da vítima após o resultado da eleição para cobrar a caminhonete. O homem teria sido apontado como vencedor da aposta feita entre os dois.

Durante a discussão, a vítima não teria concordado em entregar o veículo. O suspeito teria sacado uma arma e feito cerca de seis disparos contra ela. A vítima morreu no próprio local. O suspeito deixou a região em seguida e não levou a caminhonete.

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O caso aconteceu no distrito de Belo Monte do Pará. A Delegacia de Novo Repartimento trata a ocorrência como homicídio doloso e já solicitou perícias para auxiliar na apuração.

Testemunhas estão sendo ouvidas e equipes policiais fazem buscas para localizar o suspeito. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima às autoridades.