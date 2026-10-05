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Governo do Estado divulga esta semana mais de 3 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

Grande maioria das oportunidades está no setor de Comércio e exige experiência anterior

relogio min de leitura | Redação
Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.441 posições com carteira assinada
Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.441 posições com carteira assinada -

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 3.058 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.441 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.617 vagas.

Na Região Metropolitana, há oportunidades com salários de até dois mínimos (R$ 3.242) para as funções de analista de Recursos Humanos, em Copacabana, e balconista e estoquista, ambos em Laranjeiras. Na mesma região, há uma vaga para cozinheiro de restaurante, com remuneração em torno dos R$ 5.000, na Barra da Tijuca. Há, ainda, 119 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).

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Na Região Serrana, todas as 186 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos para funções como as de auxiliar de contabilidade, auxiliar de linha de produção e ajudante de reflorestamento. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 57 oportunidades, tais como para costureiro na confecção em série, oficial de serviços na manutenção de edificações e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (45,5%) e Comércio (54,5%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (58,1%) e oferece até um salário mínimo (50,7%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 141 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/ . Já o CIEE oferece 1.476 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.

Tags:

oportunidades de emprego Secretaria de Trabalho e Renda trabalho formal

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