Governo do Estado divulga esta semana mais de 3 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 3.058 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.441 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.617 vagas.

Na Região Metropolitana, há oportunidades com salários de até dois mínimos (R$ 3.242) para as funções de analista de Recursos Humanos, em Copacabana, e balconista e estoquista, ambos em Laranjeiras. Na mesma região, há uma vaga para cozinheiro de restaurante, com remuneração em torno dos R$ 5.000, na Barra da Tijuca. Há, ainda, 119 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que variam de um a dois mínimos (R$ 1.621 a R$ 3.242).

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Na Região Serrana, todas as 186 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos para funções como as de auxiliar de contabilidade, auxiliar de linha de produção e ajudante de reflorestamento. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 57 oportunidades, tais como para costureiro na confecção em série, oficial de serviços na manutenção de edificações e técnico de segurança do trabalho, com diferentes níveis de escolaridade e salários.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (45,5%) e Comércio (54,5%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (58,1%) e oferece até um salário mínimo (50,7%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, esta semana, 141 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/ . Já o CIEE oferece 1.476 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.