Lula e Flávio Bolsonaro vão disputar o segundo turno para a presidência

Lula e Flávio terminaram o primeiro turno nas primeiras colocações e vão disputar o segundo turno no próximo dia 25 - Foto: Divulgação

Lula e Flávio terminaram o primeiro turno nas primeiras colocações e vão disputar o segundo turno no próximo dia 25 - Foto: Divulgação

A eleição para a Presidência da República terá segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os dois candidatos terminaram a primeira rodada de votação deste domingo (4) nas primeiras colocações e agora vão disputar diretamente o comando do Palácio do Planalto.

Com 99,09% dos votos válidos, Flávio ficou na primeira colocação, com 47,20%, enquanto Lula terminou em segundo, com 44,96%. Os demais candidatos não conseguiram alcançar os dois primeiros colocados e estão fora da disputa presidencial.

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A segunda votação está marcada para 25 de outubro. Até lá, os dois candidatos deverão intensificar as articulações políticas em busca dos votos dos eleitores que escolheram outras candidaturas no primeiro turno.

A disputa coloca frente a frente dois políticos com trajetórias bastante diferentes.

Lula, aos 80 anos, tenta garantir mais um mandato presidencial. Nascido em Pernambuco e criado em São Paulo, começou sua trajetória como trabalhador e líder sindical, participou da fundação do PT e chegou pela primeira vez à Presidência em 2003. Depois de dois mandatos, voltou ao cargo em 2023 e agora busca permanecer no Palácio do Planalto por mais quatro anos.

Petista mantém confiança em reeleição | Foto: Divulgação

Flávio Bolsonaro, por sua vez, representa uma geração mais nova da política brasileira e chega ao segundo turno como principal nome do campo político ligado ao bolsonarismo. Nascido em Resende, no Rio de Janeiro, em 1981, foi deputado estadual por quatro mandatos e senador desde 2019. Em 2026, foi lançado pelo PL para disputar a Presidência, tendo Alfredo Gaspar como vice.

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O segundo turno deverá ser marcado novamente pela forte polarização entre os dois grupos políticos. Lula buscará ampliar sua votação entre os eleitores das candidaturas derrotadas, enquanto Flávio tentará atrair o eleitorado que deseja uma mudança no comando do governo federal.

A partir desta segunda-feira, as campanhas entram em uma nova fase. Os candidatos terão pouco mais de três semanas para apresentar propostas, conquistar apoios e tentar convencer os eleitores que ainda não definiram seu voto.

O presidente que vencer a segunda votação assumirá o mandato em janeiro de 2027.