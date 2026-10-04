Eleições 2026: Cyro Garcia vota na Tijuca e destaca proposta socialista para o Rio

O candidato do PSTU ao governo do Rio de Janeiro, Cyro Garcia, votou na manhã deste domingo (4), no Instituto Agostinho Moreira, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Ele chegou ao local acompanhado de familiares e apoiadores de campanha.

Após votar, Cyro conversou com a imprensa e avaliou a campanha eleitoral. O candidato destacou a dificuldade de exposição durante o período eleitoral, mas afirmou ter conseguido apresentar as propostas defendidas pelo PSTU.

“Apesar de afastados do tempo de TV e rádio e dos principais debates, foi possível apresentar um programa socialista, de ruptura com o sistema e de construção de um Rio de Janeiro nas mãos dos trabalhadores e de um país soberano, apoiado nos conselhos populares”, declarou.

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Aos 71 anos, Cyro Garcia disputa pela terceira vez o governo do estado. Ex-deputado federal e professor universitário, ele participou da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) nos anos 1980 e, posteriormente, esteve entre os integrantes da corrente Convergência Socialista que participaram da fundação do PSTU.

Formado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, Cyro possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Também atuou como professor universitário.

Na disputa pelo governo do Rio, o candidato apresenta um programa que busca se posicionar à esquerda do PT, com propostas como reversão de privatizações, estatização dos transportes e de setores considerados estratégicos, taxação de grandes fortunas e suspensão e auditoria da dívida estadual.

O programa também prevê redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial, auxílio de um salário mínimo para desempregados e um programa de obras públicas voltado à ampliação de moradias, unidades de saúde, escolas, creches e saneamento.