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Eleições 2026: São Gonçalo tem boca de urna em locais de votação neste domingo

Prática é considerada crime eleitoral e pode levar à detenção de seis meses a um ano

relogio min de leitura | Redação
Eleições 2026: São Gonçalo tem boca de urna em locais de votação neste domingo
Eleições 2026: São Gonçalo tem boca de urna em locais de votação neste domingo -

Os principais postos de votação em São Gonçalo estão com aglomeração de eleitores, e, junto com eles, pessoas fazendo a famosa boca de urna, o que é considerado crime eleitoral pela legislação brasileira.

Durante o dia de votação, a equipe do OSG flagrou pessoas fazendo boca de urna, que é quando a pessoa distribui folhetos com números de candidatos. Esse ato é considerado crime eleitoral.

Além da distribuição de santinhos, também é considerada boca de urna a prática de pedir voto e a arregimentação de eleitores com o objetivo de promover candidaturas. O uso de alto-falantes, a realização de comícios e carreatas também são proibidos no dia da eleição, mas são condutas previstas separadamente na legislação eleitoral.

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Punição:

Quem for flagrado cometendo boca de urna pode ser penalizado com detenção de seis meses a um ano, podendo ter a pena substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa.

Tags:

boca de urna crime eleitoral distribuição de santinhos eleições punição eleitoral São Gonçalo

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