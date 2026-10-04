Eleições 2026: São Gonçalo tem boca de urna em locais de votação neste domingo

Os principais postos de votação em São Gonçalo estão com aglomeração de eleitores, e, junto com eles, pessoas fazendo a famosa boca de urna, o que é considerado crime eleitoral pela legislação brasileira.

Durante o dia de votação, a equipe do OSG flagrou pessoas fazendo boca de urna, que é quando a pessoa distribui folhetos com números de candidatos. Esse ato é considerado crime eleitoral.

Além da distribuição de santinhos, também é considerada boca de urna a prática de pedir voto e a arregimentação de eleitores com o objetivo de promover candidaturas. O uso de alto-falantes, a realização de comícios e carreatas também são proibidos no dia da eleição, mas são condutas previstas separadamente na legislação eleitoral.

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Punição:

Quem for flagrado cometendo boca de urna pode ser penalizado com detenção de seis meses a um ano, podendo ter a pena substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa.