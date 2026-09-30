Irmãs de 2 e 6 anos sofrem queimaduras após incêndio em casa em São Gonçalo

Duas irmãs, de 2 e 6 anos, foram levadas para atendimento médico no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, após sofrerem queimaduras, durante a madrugada desta quarta-feira (30), no bairro Guaxindiba, em São Gonçalo. Segundo as informações iniciais, a casa onde as meninas estavam teria pegado fogo.

As crianças foram socorridas por vizinhos e encaminhadas ao hospital, onde deram entrada durante a madrugada. De acordo com o registro da Polícia Militar, as duas apresentavam queimaduras pelo corpo. Os registros do hospital apontam que as meninas chegaram à unidade por meio da UMPA Santa Luzia e permaneciam em atendimento no Centro de Trauma.

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Polícia investiga o caso

A ocorrência foi inicialmente registrada pela Polícia Militar como possível abandono de incapaz. Equipes foram até o Heat durante a madrugada para buscar informações sobre o que havia acontecido. Naquele momento, os policiais conseguiram apenas os dados das crianças e não localizaram os vizinhos que haviam feito o socorro. Também não havia informações suficientes sobre os responsáveis pelas meninas nem sobre as circunstâncias em que elas sofreram as queimaduras.

Posteriormente, um policial conseguiu localizar a mãe das crianças no próprio hospital. Ela foi conduzida à 74ª DP (Alcântara), onde prestou esclarecimentos sobre o caso. Até o momento, o registro policial não esclarece como as meninas sofreram as queimaduras. A dinâmica do ocorrido deverá ser investigada.