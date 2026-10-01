Hemonúcleo de São Gonçalo fará atendimento extra neste sábado

O Hemonúcleo de São Gonçalo, no Zé Garoto, vai abrir no próximo sábado, dia 3 de outubro, para facilitar o acesso da população à doação de sangue, das 8h às 12h. O objetivo é dar mais uma oportunidade para os voluntários doarem sangue, aumentando o número de estoque na unidade.

A iniciativa oferece uma alternativa para as pessoas que querem doar sangue, mas não podem comparecer durante a semana. A abertura extra aos sábados, que começou em fevereiro deste ano e acontece todo primeiro sábado de cada mês, é uma estratégia para estimular a doação. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Para a doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável.

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Outras exigências são: não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

Os interessados devem comparecer munidos de documento oficial com foto. O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona, normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 16h30, e fica na Alameda Pio XII, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto. A unidade não abre nos feriados e pontos facultativos.