Dia Internacional do Café: Coado ou espresso, qual o favorito dos gonçalenses?

O cafeeiro, que produz o fruto do café, é uma espécie originária da Etiópia, contudo, foi no Brasil, que a iguaria ganhou destaque - Foto: Layla Mussi

O cafeeiro, que produz o fruto do café, é uma espécie originária da Etiópia, contudo, foi no Brasil, que a iguaria ganhou destaque - Foto: Layla Mussi

Hoje, 1º de outubro, é Dia Internacional do Café, e os amantes da bebida podem tomar uma xícara a mais para comemorar. Uma das mais populares do mundo, a bebida pode ser consumida em diferentes espaços, das mais variadas maneiras, como o espresso e cappuccino.

O cafeeiro, que produz o fruto do café, é uma espécie originária da Etiópia, contudo, foi no Brasil, que a iguaria ganhou destaque. Desde o século XIX, o café brasileiro lidera o ranking do país, que produz uma quantidade expressiva. A popularidade não fica restrita ao campo econômico, pois é uma parte fundamental da alimentação dos brasileiros.

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Em São Gonçalo, Durval Alves, 69, proprietário de uma padaria há 38 anos, revela que a maneira mais procurada de consumir a bebida é o coado, para manter o sabor e a tradição.

“O coado é procurado porque é tradicional e também pelo preço, porque o espresso é um pouco mais caro, e o coado é mais em conta, um café tradicional que é para o povão. [...] No inverno, fazemos uns 10 litros de café mais ou menos. No verão, diminui a quantidade, fazemos uns cinco ou seis litros”, disse.

Durval Alves, dono de padaria, conta que o café coado é o mais pedido | Foto: Layla Mussi

Além de o café ser estimulante, pelas propriedades da cafeína, a bebida também é uma excelente maneira de aproximar as pessoas.

“Têm clientes que ficam amigos e se juntam com a televisão. Enquanto o cliente toma o café com pão na manteiga, ele está assistindo jornal e com isso vai surgindo uma conversa e fazendo amizade. O café é uma maneira de unir”.

Para Durval o café ajuda a unir as pessoas | Foto: Layla Mussi

A bebida também é comum entre estudantes e trabalhadores, principalmente os que operam em sistema de plantão, como é o caso do enfermeiro e estudante universitário, Carlos Amorim, de 40 anos.

“Eu tomo café 24 horas por dia, da hora em que acordo até o último horário do dia. Isso porque eu trabalho com estética, são vários pacientes por dia, eles gostam e a cada café que eu sirvo acabo tomando um. É o dia inteiro. Eu tomo uns 15 ou 16 por dia. Não só os brasileiros, mas os importados também, às vezes eu viajo para fora para buscar café, como a Itália e os Estados Unidos. O deles é mais puro”, disse.

Enfermeiro e estudante universitário conta que toma de 15 a 16 xícaras de café por dia | Foto: Layla Mussi

Entre os diferentes sabores e métodos de preparo, é o cappuccino, que leva leite vaporizado e café espresso. Contudo, pode ser preparado de outra maneira, como explica a Tainara Marins, 31, proprietária de uma cafeteria em São Gonçalo.

“Muitos clientes pedem o cappuccino, que na mente das pessoas é o comum, mas o comum mesmo é o americano com a mistura do chocolate meio amargo com leite e o café espresso que é mais forte. Nós brasileiros, não, preferimos um cappuccino mais açucarado, então a demanda, principalmente pelas crianças, é o cappuccino”.

Tainara Marins, explica que apesar do café coado ser o mais pedido, o cappuccino também é um dos queridinhos dos clientes | Foto: Layla Mussi

Entre os amantes de café, o cappuccino é escolhido por ser uma bebida que acompanha os principais alimentos presentes no café da manhã e da tarde.

“Eu gosto de cappuccino porque ele tem um sabor mais leve, uma variação de sabor melhor. Ele se adapta a alguns tipos de comida, como misto quente, pão com ovo ou torrada com geleia. E ainda é bonito, porque vêm separadas as camadas de café e o chantilly”, disse o vendedor Lucas Mencari, de 22 anos, que também é adepto do consumo do café coado.

Lucas Mencari, gosta de cappuccino pois a bebida acompanha bem principais alimentos do café da manhã e lanche da tarde | Foto: Layla Mussi

Categorias de café

Cappuccino: É a junção do espresso, com leite vaporizado e espuma.

Café americano: É uma técnica que acrescenta ⅔ de água quente junto com 1/3 café expresso.

Café latte: É um café preparado com leite que conta com uma camada de espuma. Deve ser feito com um ou duas doses de espresso, leite vaporizado e uma camada fina de espuma sob o leite.

Café espresso: É o café concentrado e que pode ser usado de base para outras bebidas relacionadas ao café.

Café cortado: É produzido com leite pouco vaporizado, sem espuma. O leite diminui a acidez do café e forma uma microespuma que não se desprende do espresso.

Café mocha: É feito com uma dose de café espresso aliado com chocolate em pó ou xarope e depois leite ou creme.

Café macchiato: Feito com café espresso, coberto com leite espumado ou vaporizado.

Flat white: É feito com leite com microespuma despejado sobre uma dose ou duas de expresso.

Café descafeinado: Apesar do processo de remover a cafeína, essa qualidade do café conta com uma pequena quantidade de cafeína.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca