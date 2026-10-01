Idoso é executado na porta de casa em Maricá

Um pedreiro de 64 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (30), na Rua Vinte e Um, em Itaipuaçu, Maricá. O crime aconteceu por volta das 23h40, quando dois homens encapuzados chegaram à residência da vítima e a chamaram pelo nome.

De acordo com o relato registrado pela Polícia Militar inicialmente, a vítima saiu do imóvel para atender aos homens e foi atingido por diversos disparos. Familiares que estavam no local chegaram a entrar em luta corporal com os suspeitos durante a ação, mas os dois conseguiram fugir.

O homem morreu ainda no local. Policiais foram acionados e encontraram estojos de munição espalhados pelo chão. A área foi preservada até a chegada de agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que realizaram a perícia e registraram o caso.

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Não há câmeras aparentes nas proximidades que possam ter registrado a ação. A região onde ocorreu o crime é apontada pela PM como área de influência do Terceiro Comando Puro (TCP).

Uma das linhas investigadas é a ligação de traficantes, que tentam expandir o controle territorial, no crime.

A investigação está a cargo da DHNSG. Os agentes realizam diligências para tentar identificar os dois homens envolvidos no assassinato e esclarecer a motivação do crime.

O corpo do idoso está no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.