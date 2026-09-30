Governo do Estado monitora condições meteorológicas e mantém atenção para chuvas fortes nesta quarta-feira (30/09)

Até o fim da noite, são esperadas pancadas isoladas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento - Foto: Divulgação

Até o fim da noite, são esperadas pancadas isoladas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Civil e do CEMADEN-RJ, monitora as condições meteorológicas em todo o território fluminense nesta quarta-feira (30/09). Até o fim da noite, são esperadas pancadas isoladas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Há possibilidade de ocorrência de granizo nas regiões Sul, Noroeste e Serrana. As equipes permanecem mobilizadas para acompanhar a evolução do cenário e emitir alertas sempre que necessário.

Há registros de chuvas de intensidade moderada a forte nas regiões Serrana, Sul e Costa Verde. O nível de severidade meteorológica é considerado alto na Região Serrana e moderado nas regiões Baixada Fluminense, Costa Verde, Metropolitana, Sul e Norte.

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Também permanecem condições de risco hidrológico muito alto para Teresópolis e moderado em todas as regiões, exceto Noroeste. Existe possibilidade de emissão de alertas de risco moderado a ocasionalmente alto para diferentes áreas do estado.

Em relação a deslizamentos, permanecem condições de risco alto para Teresópolis e moderado nos municípios de Areal, Carmo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Sumidouro, Cantagalo, Duas Barras, Barra Mansa, Itatiaia, Resende, Rio das Flores, Valença. O monitoramento também considera a possibilidade de alterações nas condições de risco em outras regiões do estado.

Foram emitidos dois alertas Cell Broadcast para o município de Teresópolis para riscos hidrológicos e geológicos e acionadas quatro sirenes de mobilização para risco de deslizamento.

A Defesa Civil Estadual permanece em acompanhamento contínuo. A população deve permanecer atenta aos informativos e alertas emitidos pelos canais oficiais.