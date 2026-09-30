União de Maricá inicia ensaios para Carnaval 2027 nesta sexta-feira (2/10)

A União de Maricá será a primeira escola a desfilar no domingo de Carnaval pelo Grupo Especial, no dia 7 de fevereiro de 2027 - Foto: Elsson Campos/Prefeitura de Maricá

A União de Maricá será a primeira escola a desfilar no domingo de Carnaval pelo Grupo Especial, no dia 7 de fevereiro de 2027 - Foto: Elsson Campos/Prefeitura de Maricá

Com o apoio da Prefeitura de Maricá, a União de Maricá inicia nesta sexta-feira (2/10) a temporada de ensaios para o Carnaval 2027, na quadra da agremiação, no Centro. Em outubro, estão previstos cinco ensaios. O calendário segue até 29 de janeiro de 2027, com atividades na quadra e também na rua.

“Estamos entrando em uma etapa muito importante da nossa preparação para o Carnaval 2027. Os ensaios são fundamentais para que a gente possa fortalecer ainda mais o canto, a evolução e a integração de todos os segmentos da escola, principalmente nesse momento tão especial, que é a nossa estreia no Grupo Especial. Agora é hora de trabalhar, ajustar os detalhes e buscar evoluir a cada ensaio. Queremos chegar à Sapucaí preparados, unidos e representando Maricá da melhor maneira possível”, afirmou o presidente da União de Maricá, Matheus Santos.

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A União de Maricá será a primeira escola a desfilar no domingo de Carnaval pelo Grupo Especial, no dia 7 de fevereiro de 2027. Com o enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, a agremiação levará para a avenida a trajetória e o legado do antropólogo, educador e escritor Darcy Ribeiro. Em 18 de setembro, a escola definiu o samba-enredo que acompanhará o desfile, uma composição de Moacyr Luz e Cia.

Fundada em 2015, a União de Maricá desfilou sete vezes na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em 2023, conquistou o segundo lugar e, em 2024, garantiu o acesso à Marquês de Sapucaí. A escola permaneceu na Série Ouro em 2025 e conquistou o primeiro lugar da categoria em 2026, garantindo a estreia no Grupo Especial.