Brasil cria 165 mil empregos com carteira assinada em agosto

Todos os cinco grandes setores da economia registraram saldo positivo em agosto - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Todos os cinco grandes setores da economia registraram saldo positivo em agosto - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O mercado de trabalho brasileiro abriu 165.827 vagas com carteira assinada em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado representa uma alta de 183,1% em relação a julho, quando o país havia criado 58.568 empregos formais. Na comparação com agosto do ano passado, o crescimento foi de 7,2%.

Apesar da alta, agosto teve o segundo menor saldo para o mês desde 2020, ficando atrás apenas do resultado registrado em agosto de 2025. A mudança na metodologia do Caged impede a comparação direta com períodos anteriores a 2020.

Mais de 1 milhão de vagas no ano

De janeiro a agosto, foram criados 1.134.033 empregos formais no país. O número representa uma queda de 25,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram abertas 1.516.881 vagas.

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Todos os cinco grandes setores da economia registraram saldo positivo em agosto. Serviços lideraram, com 110.346 novos postos, seguidos pela construção civil, com 20.848, indústria, com 16.613, comércio, com 16.565, e agropecuária, com 1.452.

Nos serviços, os maiores destaques foram educação, com 25.416 vagas, saúde e serviços sociais, com 19.142, e transporte, armazenagem e correio, com 16.819.

Rio entre os destaques

Todas as regiões brasileiras registraram abertura de empregos em agosto. O Sudeste liderou, com 73.167 vagas, seguido pelo Nordeste, com 59.356.

Entre os estados, São Paulo teve o maior saldo, com 42.533 novos postos. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 20.886 vagas, seguido por Pernambuco, com 13.428.

Por outro lado, três estados tiveram saldo negativo: Rio Grande do Sul (-1.611), Rondônia (-923) e Espírito Santo (-287).

Salário médio

O salário médio real de admissão ficou em R$ 2.410,74 em agosto. O valor praticamente não mudou em relação a julho, quando estava em R$ 2.411,48, mas ficou 1,02% acima do registrado em agosto de 2025.

Com o resultado de agosto, o Brasil encerrou o mês com 48.244.696 trabalhadores com carteira assinada, alta de 1% em relação a julho.