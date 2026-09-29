Vendaval assusta moradores de Niterói, São Gonçalo e Maricá

Fortes rajadas de vento atingiram Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite desta terça-feira (29). A ventania ganhou intensidade a partir das 22h e provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica em diversos bairros das duas cidades. Às 22h45, a cidade de Niterói entrou e estágio de atenção.

Nas redes sociais, moradores compartilharam relatos sobre a força do vento e os transtornos provocados pela falta de luz. Em Niterói, uma moradora descreveu a situação como "simplesmente o apocalipse em forma de vento”.

Outro relato publicado nas redes sociais resumiu a sequência de acontecimentos: “Ventando aqui na cidade de Niterói e puf, cidade inteira sem luz.”

A ventania ocorre em meio a uma onda de calor e a chegada de uma frente fria. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta para tempestades no Rio de Janeiro, com previsão de ventos de 40 a 60 km/h, chuva forte e possibilidade de granizo. O aviso incluía risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Ainda durante a noite, a previsão meteorológica indicava possibilidade de pancadas de chuva e rajadas de vento na região de Niterói.

Em Maricá a chuva e o vento também chegaram forte. "O mundo está acabando aqui em Maricá", disse um usuário do X.

A Defesa Civil da cidade havia informado, duranre a tarde, a possibilidade de rajadas de vento de até 61km para o fim do dia.

Às 23h02, a Defesa Civil enviou um alerta severo para chuvas intensas e rajadas de vento forte.