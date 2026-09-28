Mundo do Samba perde Arilson Cantanhede, embaixador e repórter do Rio Carnaval

Arilson Cantanhede era muito querido no mundo do samba e do Carnaval. A data e o local de sepultamento não foram divulgados - Foto: Divulgação

Arilson Cantanhede era muito querido no mundo do samba e do Carnaval. A data e o local de sepultamento não foram divulgados - Foto: Divulgação

O mundo do samba está de luto. Arilson Cantanhede, embaixador do Rio Carnaval em 2025 e repórter da plataforma, morreu aos 43 anos nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. Segundo informações de pessoas próximas, ele sofreu um infarto quando estava a caminho do trabalho.

A morte foi confirmada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), que divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. “A diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) lamenta profundamente o falecimento de Arilson Cantanhede, embaixador (2025) e repórter do Rio Carnaval. Aos amigos e familiares de Arilson, os nossos mais sinceros sentimentos”, informou a entidade.

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Amigo de Arilson e parceiro na produção de conteúdos relacionados ao samba, Vanderson Firmino lamentou a morte e agradeceu as mensagens de carinho recebidas neste momento. “Agradeço de coração por todas as mensagens, pelo carinho e por estarem comigo nesse momento tão difícil”, escreveu.

Cirurgia no coração

Em junho deste ano, Arilson havia revelado nas redes sociais que passou por uma cirurgia de grande porte no coração. Na ocasião, contou que precisou fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, conhecida como ponte de safena, após a identificação de uma obstrução nas artérias.

Depois do procedimento, o sambista utilizou as redes sociais para alertar os seguidores sobre a importância de ficar atento aos sinais de problemas cardíacos. Emocionado, afirmou que a insistência de uma médica para que ele investigasse os sintomas havia sido fundamental para preservar sua vida.

No mês seguinte, Arilson voltou a participar de eventos ligados ao Carnaval após receber liberação médica.

Liga Independente das Escolas de Samba divulgou nota de pesar pela morte de Arilson Cantenhede | Foto: Divulgação/Liesa

Homenagens das escolas de samba

A notícia da morte provocou uma série de manifestações de pesar entre escolas de samba do Rio. O Império Serrano foi uma das agremiações a lamentar a perda. A escola destacou que Arilson esteve em sua quadra na madrugada de domingo (27), acompanhando a final da disputa de samba-enredo.

“Sua partida precoce nos causa profunda tristeza e deixa uma lacuna entre aqueles que compartilhavam com ele o amor pelo carnaval”, publicou o Império Serrano.

A Portela também prestou homenagem ao sambista. “Arilson conquistou todos com seu sorriso, alegria, carinho e energia contagiante. Sua presença deixará uma saudade enorme em nossos corações”, afirmou a escola.

A Unidos de Padre Miguel também se despediu do amigo e destacou a ligação de Arilson com a agremiação.

“Apaixonado pelo Boi Vermelho e sambista de alma, Arilson deixa um legado de carinho, alegria e amor pelo samba. Sua presença, sua amizade e seu incentivo à nossa agremiação ficarão para sempre na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, publicou a escola.

Atuação no Carnaval

Além do trabalho como repórter do Rio Carnaval, função que exercia havia cerca de dois anos, Arilson também atuava como modelista de uma marca feminina.

Nas redes sociais, mantinha uma relação próxima com o público e reunia mais de 50 mil seguidores. Conhecido no meio do samba pela presença constante em quadras e eventos, ele acompanhava de perto a rotina das escolas e produzia conteúdos sobre o Carnaval carioca.