Operação lei Seca registra 384 recuas ao etilômetro durante o fim de semana

Durante as ações, 384 condutores recusaram o teste do etilômetro, o que representa um índice geral de 11,48% - Foto: Luiz Vicunha/GOVBR

Durante as ações, 384 condutores recusaram o teste do etilômetro, o que representa um índice geral de 11,48% - Foto: Luiz Vicunha/GOVBR

A Operação Lei Seca realizou, entre sexta-feira (25/09) e domingo (27/09), 30 fiscalizações em diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 3.345 condutores foram abordados e 1.633 multas foram registradas.

Durante as ações, 384 condutores recusaram o teste do etilômetro, o que representa um índice geral de 11,48%. Vale ressaltar que a recusa ao teste também gera as sanções administrativas previstas na legislação, como multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além do recolhimento da CNH. O veículo é retido até que seja apresentado um condutor habilitado.

Cabo Frio, na Região dos Lagos, teve o maior índice do fim de semana, com 92 recusas entre 121 condutores abordados, alcançando 76,03%. O município recebeu duas fiscalizações, que resultaram em 185 multas.

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Na Região Metropolitana, foram realizadas 26 ações, com 3.093 abordagens e 278 recusas ao teste do etilômetro, correspondendo a um índice de 8,99%. No Rio de Janeiro, 2.445 condutores foram abordados e 211 recusaram o teste, com índice de 8,63%. Ao todo, foram registradas 997 multas.

Entre os maiores índices da Região Metropolitana, Duque de Caxias registrou 21 recusas entre 119 abordagens, alcançando 17,65%. Em Nova Iguaçu, foram 28 recusas entre 198 condutores abordados, com índice de 14,14%. As equipes também realizaram fiscalizações em Itaboraí, Niterói e São Gonçalo. Em Itaboraí, foram cinco recusas entre 75 abordagens, com índice de 6,67%. Niterói registrou nove recusas em 158 abordagens, alcançando 5,70%. Já em São Gonçalo, foram quatro recusas entre 98 condutores, com índice de 4,08%.

No interior do estado, foram realizadas quatro fiscalizações, com 252 condutores abordados e 106 recusas ao teste do etilômetro, resultando em um índice de 42,06%. Além de Cabo Frio, as equipes estiveram em Angra dos Reis, na Costa Verde. O município recebeu duas ações nos dias 26 e 27 de setembro, com 131 abordagens e 14 recusas ao teste, alcançando um índice de 10,69%. Foram registradas 60 multas.