Projeto Lona na Lua leva teatro e clássicos infantis para crianças da CEMEI Francisca Mendes

A atividade teve como tema “Clássicos Recontando Histórias” e foi voltada para alunos de 2 a 6 anos - Foto: Divulgação

A atividade teve como tema “Clássicos Recontando Histórias” e foi voltada para alunos de 2 a 6 anos - Foto: Divulgação

A CEMEI Francisca Mendes da Silva, no bairro Esperança, recebeu na manhã desta segunda-feira (28/09), uma apresentação do projeto Lona na Lua, que levou teatro, música e muita imaginação para as crianças da unidade de educação infantil. A atividade teve como tema “Clássicos Recontando Histórias” e foi voltada para alunos de 2 a 6 anos.

Durante a apresentação, os pequenos acompanharam uma peça teatral interativa inspirada em clássicos da literatura infantil, como Peter Pan. Com uma proposta lúdica e participativa, os personagens e as histórias aproximaram as crianças do universo do teatro, estimulando a imaginação e a criatividade.

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A coordenadora pedagógica da unidade, Kelli Melo, ressaltou que a presença do projeto transforma o forma como as crianças interagem com as histórias, e proporciona um momento de interação mais lúdico.

“É maravilhoso proporcionar às crianças uma experiência diferente, especialmente porque muitas não têm contato com esse tipo de manifestação cultural. A apresentação traz uma abordagem mais lúdica e uma forma diferente de contar histórias, com figurinos, elementos cênicos e toda uma estrutura que foge do cotidiano da escola. É uma experiência mais livre e intencional, que envolve as crianças pela fantasia e pela cultura de uma maneira muito especial”, afirmou a coordenadora.

A iniciativa proporcionou aos alunos um momento de diversão e aprendizado por meio da arte, permitindo que eles interajam com a narrativa e com os personagens apresentados.

A atividade reforça a importância do acesso à cultura desde a primeira infância, utilizando o teatro como ferramenta de desenvolvimento, expressão e construção de novas experiências para as crianças.