Volkswagen e Audi anunciam recall de quase 3 milhões de carros em todo o mundo

Carros da Volkswagen precisarão, assim como alguns da Audi, passar por recall - Foto: Divulgação/Volkswagen

Carros da Volkswagen precisarão, assim como alguns da Audi, passar por recall - Foto: Divulgação/Volkswagen

A Volkswagen e a Audi anunciaram um recall global de mais de 2,8 milhões de veículos devido a uma falha no sistema de direção. Segundo o órgão de trânsito da Alemanha, a ferrugem em um parafuso pode prejudicar o controle do veículo. A solução é a troca da peça defeituosa.

Segundo a Agência Federal de Transportes Motorizados (KBA) da Alemanha, órgão semelhante à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o recall inclui os seguintes modelos da Volkswagen:

• Volkswagen Tiguan;

• Volkswagen Golf;

• Volkswagen Touran;

• Volkswagen Golf Variant;

• Volkswagen Caddy.

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No caso da Volkswagen, o recall afeta veículos fabricados entre 24 de setembro de 2013 e 1º de julho de 2024. Na Audi, apenas o Q3 aparece na lista da KBA. Os veículos envolvidos foram produzidos entre 31 de outubro de 2017 e 23 de maio de 2024.

Dos modelos listados, Tiguan, Golf e Golf Variant foram vendidos no Brasil durante o período de produção apontado pela KBA. O Audi Q3 também foi comercializado no país e passou a ser produzido nacionalmente em 2016, na fábrica de São José dos Pinhais (PR).