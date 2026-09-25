Aneel reduz bandeira tarifária para a conta de luz do mês de outubro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (25), que a bandeira tarifária de outubro será verde. Com isso, não haverá cobrança adicional na conta para este mês.

Confira o comunicado da agência:

"Com o início da transição entre os períodos seco e úmido em parte das principais bacias hidrográficas do país, houve aumento do volume de chuvas nas regiões Sul e Sudeste, o que contribuiu para estabilizar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Dessa forma, será possível reduzir o despacho das fontes mais onerosas para a geração, como as usinas termelétricas, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor."

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Na semana anterior, a agência aumentou para 9,4% a projeção de alta nas tarifas de energia em todo Brasil. A revisão para cima do índice é em função do aumento da inflação, custos de energia e componentes financeiros.

O sistema de cores da Aneel sinaliza as condições de geração de energia. Se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar usinas termelétricas, que são mais caras. Para pagar por essas usinas, a Aneel aciona as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha 2, com taxas extras na conta de luz.