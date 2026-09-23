Viúva de Rick se despede do cantor após 42 anos juntos: 'O amor da minha vida' - Foto: Divulgação

Viúva de Rick se despede do cantor após 42 anos juntos: 'O amor da minha vida' - Foto: Divulgação

Geralda Helena, esposa do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, publicou uma homenagem ao marido após a morte do sertanejo, aos 59 anos, em um acidente de helicóptero na Serra Catarinense. Nas redes sociais, ela relembrou as mais de quatro décadas ao lado do artista e falou sobre a dificuldade de imaginar a vida sem o companheiro.

Geralda e Rick estavam juntos havia 42 anos. Na homenagem, ela contou que os dois começaram a história ainda jovens e passaram juntos por diferentes fases da vida. O casal teve dois filhos e quatro netos.

“Como eu me despeço de você depois de 42 anos?”, escreveu a viúva no início da publicação. Em outro trecho, ela destacou a trajetória construída ao lado do cantor: “Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida.”

Geralda também falou sobre o desafio de seguir sem Rick e disse que pretende encontrar forças na família formada pelos dois e nas lembranças da vida que compartilharam.

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“Vou buscar forças na nossa família e em tudo o que construímos juntos, porque sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você”, declarou.

Ao final da homenagem, a viúva se despediu do cantor e reforçou a permanência do sentimento mesmo após a morte.

“Hoje me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor.”

Rick morreu aos 59 anos após o helicóptero em que estava cair na Serra Catarinense, em Santa Catarina, na segunda-feira (21). Além do cantor, outras quatro pessoas morreram no acidente. Os destroços da aeronave foram localizados durante a operação de buscas.