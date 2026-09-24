Onda de calor de grande perigo deve atingir o Rio a partir de sábado

Forte onda de calor deve atingir o Rio a partir de sábado - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

Forte onda de calor deve atingir o Rio a partir de sábado - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

Uma onda de calor deve atingir partes do estado do Rio de Janeiro a partir deste sábado (26), segundo alerta vermelho de grande perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A área de abrangência inclui regiões do Sul Fluminense e da Costa Verde, além de outras áreas do estado.

O aviso começa ao meio-dia de sábado e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30). Segundo o Inmet, o fenômeno deve provocar uma sequência de dias com temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da média climatológica, condição que caracteriza uma onda de calor.

No Rio de Janeiro, o alerta abrange áreas do centro, sul e oeste do estado, incluindo a Região Metropolitana da capital. A previsão do instituto indica elevação significativa das temperaturas a partir do fim de semana.

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Para este sábado, o Inmet prevê sol e aumento do calor em algumas áreas do Sudeste. No Rio de Janeiro, ainda há possibilidade de chuva isolada no centro e norte do estado, enquanto as temperaturas entram em elevação.

Fenômeno deve atingir outras regiões

A onda de calor também deve atingir partes de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina. Em algumas áreas do Centro-Oeste, as temperaturas podem superar os 40°C.

O Inmet prevê máximas de até 41°C em Cuiabá (MT) no domingo (27) e na segunda-feira (28), enquanto Campo Grande (MS) pode chegar a 40°C na segunda. Em São Paulo, a máxima pode alcançar 32°C no domingo.

Segundo o instituto, a configuração atmosférica deve favorecer a permanência do ar quente sobre o Centro-Sul do país. Uma circulação anticiclônica em níveis elevados da atmosfera contribui para o movimento descendente do ar, dificultando a formação de nuvens e favorecendo o aumento das temperaturas.

As condições de calor acima da média devem persistir até quarta-feira (30). Depois disso, a chegada de uma nova frente fria deve provocar mudanças no padrão atmosférico e favorecer a redução das temperaturas nas áreas afetadas.