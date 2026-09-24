Enel remove 'gatos' de energia em quiosques de Niterói

Os proprietários dos estabelecimentos foram encaminhados à delegacia e presos em flagrante pelo crime de furto de energia - Foto: Divulgação

Os proprietários dos estabelecimentos foram encaminhados à delegacia e presos em flagrante pelo crime de furto de energia - Foto: Divulgação

Durante operações de combate a irregularidades no consumo de energia realizadas nesta quarta-feira (23), em Niterói, equipes da Enel Rio, acompanhadas por policiais civis da 79ª DP e da Perícia Criminal, identificaram ligações diretas em dois quiosques, localizados no bairro de Pendotiba.

Durante a ação, técnicos da concessionária removeram as ligações diretas dos quiosques. Os proprietários dos estabelecimentos foram encaminhados à delegacia e presos em flagrante pelo crime de furto de energia. Na ocasião, também foram lavrados dois Registros de Ocorrências e Inspeções, evidenciando as irregularidades.

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

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Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.