Cinco milhões de Carteiras de Identidade Nacional (CIN) já foram emitidas no Rio de Janeiro

Cinco milhões de Carteiras de Identidade Nacional (CIN) foram emitidas no Estado do Rio de Janeiro desde a adoção do novo documento. O número reúne os registros realizados, por meio da prestação de serviços do Detran RJ, desde janeiro de 2023, quando começaram as primeiras emissões. A implementação ocorreu de forma gradual até julho de 2024, quando a CIN passou a ser o único modelo expedido pelo órgão, encerrando a produção do antigo RG.

A CIN tem validade em todo o território nacional e utiliza o CPF como número único de identificação e pode ser utilizada nas versões física e digital, por meio do aplicativo oficial do Governo Federal. A substituição do antigo RG ocorre de forma gradual, e os cidadãos têm até 2032 para fazer a migração para o novo modelo.

Para ampliar a oferta de vagas, o Departamento adotou, recentemente, um sistema de distribuição aleatória para o agendamento do serviço de identificação civil. Em vez de disponibilizar todos os horários de uma só vez, as vagas são inseridas ao longo de todo o dia, de forma totalmente automatizada e sem qualquer interferência humana.

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