São Gonçalo terá alterações no trânsito nesta quinta-feira (24)

A Prefeitura de São Gonçalo informa que, por previsão legal da Justiça Eleitoral, haverá alteração no trânsito do Centro da cidade, no horário entre 10h e 16h, nesta quinta-feira (24), para evento político. As ruas Feliciano Sodré e Nilo Peçanha ficarão totalmente interditadas no período, no trecho entre as ruas Salvatori e Rua General Antônio Rodrigues, na altura do Clube Mauá. O trânsito na região será desviado pela Rua Aluísio Neiva, que terá sentido único. Não haverá mudanças na Avenida Presidente Kennedy. Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e da Guarda Municipal estarão na região para orientar os motoristas.

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Principais Alterações no Trânsito

* Interdições: As ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha ficam fechadas no trecho entre a Rua Salvatori e a Rua General Antônio Rodrigues.

* Desvios: O fluxo de veículos no sentido Centro e Estrela do Norte é desviado pela Rua Salvatori, passando pela Rua Aluísio Neiva e Rua General Antônio Rodrigues.

* Sentido Único: As ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues operam em sentido único durante o evento.