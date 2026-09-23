Maricá realiza festa de São Cosme e Damião na quadra da União de Maricá neste domingo (27/9)

Além da tradicional distribuição de doces, o evento terá apresentações de escolas de samba mirins, shows e sorteio de bicicletas - Foto: Divulgação/

Além da tradicional distribuição de doces, o evento terá apresentações de escolas de samba mirins, shows e sorteio de bicicletas - Foto: Divulgação/

A Prefeitura de Maricá realiza neste domingo (27/9), na quadra da União de Maricá, uma festa em homenagem ao Dia de São Cosme e Damião. Preparada pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, a celebração terá programação das 13h às 17h30 e pretende reunir cerca de duas mil pessoas.

Além da tradicional distribuição de doces, o evento terá apresentações de escolas de samba mirins, shows e sorteio de bicicletas. A programação começa com a apresentação da Turma da Tia Carol, seguida por Império do Futuro, Sementes da Comunidade, Sonho do Beija-Flor e Virando Esperança. Às 16h30, será realizado o batismo da escola mirim Sementes da Comunidade, que também apresentará seu enredo.

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“Estamos muito felizes em celebrar uma data tão especial para as nossas crianças. São Cosme e São Damião são verdadeiros símbolos da cultura popular brasileira, e manter viva essa tradição é também valorizar a nossa história e a nossa identidade. Comemorar esse dia ao lado da escola mirim da nossa cidade torna esse momento ainda mais especial, fortalecendo os laços com a comunidade e proporcionando às nossas crianças uma celebração de alegria, carinho e pertencimento”, destacou a secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares.

Serviço

Festa de São Cosme e Damião em Maricá

Data: 27 de setembro (domingo)

Horário: 13h às 17h30

Local: Quadra da União de Maricá

Endereço: Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), km 28,5 – Centro, Maricá

Programação:

13h – Abertura dos portões

14h – Show da Turma da Tia Carol

15h – Apresentação da Império do Futuro

15h20 – Apresentação da Sementes da Comunidade

15h40 – Apresentação da Sonho do Beija-Flor

16h – Apresentação da Virando Esperança

16h30 – Batismo da Sementes da Comunidade e apresentação do enredo

17h30 – Entrega dos doces e sorteio de bicicletas