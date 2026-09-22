Rio Carnaval TV soma quase 3 milhões de views após transmitir disputas de samba para 2027

Operando desde agosto na internet, a Rio Carnaval TV somou 2,9 milhões de visualizações em sua primeira temporada de transmissões das disputas de samba-enredo das 12 escolas do Grupo Especial carioca para 2027.

Pioneiro, o projeto da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) levou a todo o Brasil e ao exterior, pela primeira vez, a íntegra dos concursos realizados pelas agremiações. Foram 56 lives com etapas eliminatórias, semifinais e finais de samba. O circuito incluiu ainda a “Noite dos Enredos”, com a apresentação dos temas que vão embalar a Avenida em fevereiro – a transmissão somou 100 mil views.

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A maior audiência simultânea da temporada girou em torno de 40 mil pessoas, conectadas no último domingo, 20 – além da final de samba da Grande Rio, foi transmitida a coroação de Anitta como rainha de bateria da escola. As finais, que já são tradicionalmente aguardadas pelo público apaixonado pela folia, não foram por único atrativo da temporada. As etapas anteriores concentram 57% da audiência.

“Esse número talvez seja o que mais nos deixa felizes, porque mostra que não tivemos alto interesse apenas nas finais de samba. As pessoas recorreram ao canal a cada semana para acompanhar as disputas desde o início, conhecer os sambas e viver esse processo junto com as escolas. Conseguimos criar uma audiência recorrente e levar para quem está longe do Rio uma experiência que, até então, era concentrada nas quadras”, afirma Gabriel David, presidente da Liesa.

Outro ponto relevante do projeto é o espaço dedicado às figuras da própria Marquês de Sapucaí: são os artistas da própria festa quem comandam as transmissões, como âncoras e repórteres.

Projetos futuros

Com o fim das disputas, a Rio Carnaval TV inicia em breve uma nova etapa de sua programação.

O canal seguirá acompanhando a preparação das escolas para 2027, com transmissões de ensaios, além de novos conteúdos voltados ao universo do samba. Assim, segue a ampliação do acesso aos bastidores, personagens e tradições que constroem o Rio Carnaval ao longo de todo o ano.