Festa Literária de Duque de Caxias começa nesta quarta com grandes nomes da literatura e da cultura brasileira

Entre os nomes confirmados estão Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Milton Cunha, Antônio Pitanga e outros - Foto: Divulgação

Entre os nomes confirmados estão Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Milton Cunha, Antônio Pitanga e outros - Foto: Divulgação

Começa nesta quarta-feira (23) a 1ª Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC 2026), que reúne, até 26 de setembro, escritores, artistas, pesquisadores e fazedores de cultura na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com programação gratuita, o evento terá como homenageada a escritora Ana Maria Gonçalves, autora do romance Um defeito de cor.

As atividades começam a partir das 8h e, em alguns dias, seguem até as 21h. A programação será distribuída entre a Praça do Pacificador, o Teatro Municipal Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, com três palcos e atrações que passam pela literatura, música, teatro, oralidade, memória, cultura popular e outras manifestações artísticas.

Entre os nomes confirmados estão Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Milton Cunha, Antônio Pitanga, Bia Bedran, Luiz Antônio Simas, Leonardo Bruno, Clóvis Monteiro e Silvio Guindane, além de outros escritores e artistas.

Mais de 70 autores da Baixada participam do evento

Um dos principais destaques da primeira edição da FLIDUC será a presença de mais de 70 autores de Duque de Caxias e da região. Os escritores terão estandes para apresentar seus trabalhos, divulgar livros e participar de sessões de autógrafos durante a festa.

A iniciativa pretende aproximar escritores e leitores e ampliar a visibilidade da produção literária da Baixada Fluminense. O público poderá conhecer novos autores, adquirir livros e ter contato direto com quem produz literatura na região.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro também terá um estande no evento, ampliando a participação institucional e oferecendo informações sobre iniciativas e ações voltadas ao setor cultural.

A FLIDUC também terá uma livraria com mais de 2 mil títulos disponíveis para o público. Os preços começam em R$ 10. A proposta é facilitar o acesso aos livros e estimular a formação de novos leitores, reunindo diferentes gêneros e autores em uma faixa de preços acessível.

A programação contará ainda com a participação da rede de bibliotecas comunitárias de Duque de Caxias, formada por iniciativas que desenvolvem ações de incentivo à leitura diretamente nos territórios do município.

Evento terá recursos de acessibilidade

A acessibilidade é outro destaque da primeira edição da FLIDUC. A organização prevê recursos para ampliar a participação de pessoas com deficiência e tornar a programação acessível a diferentes públicos.

Entre as medidas estão a presença de intérpretes de Libras, espaços reservados para cadeirantes e estruturas acessíveis nos locais de realização das atividades.

Para pessoas autistas, serão disponibilizados abafadores de ruído, que poderão ser utilizados durante a programação para proporcionar maior conforto sensorial. Segundo a organização, as medidas fazem parte da proposta de promover uma festa literária inclusiva e ampliar o acesso à cultura.

Para Marcio Lopes, da ML Produções, responsável pela organização e curadoria da festa, a iniciativa pretende inserir Duque de Caxias no circuito dos grandes encontros literários e fortalecer a produção cultural do próprio território.

“Duque de Caxias tem uma potência cultural enorme, com histórias, personagens, escritores e artistas que precisam ser cada vez mais valorizados. A FLIDUC nasce desse desejo de criar um grande encontro literário para Caxias, conectando a cidade ao Brasil inteiro, mas tendo a Baixada Fluminense como ponto de partida e protagonista”, afirma.

A 1ª Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC 2026) acontece de 23 a 26 de setembro, com realização da ML Produções e Camila Portes Eventos, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Serviço

1ª Festa Literária de Duque de Caxias – FLIDUC 2026

Data: 23 a 26 de setembro

Local: Praça do Pacificador, Teatro Municipal Raul Cortez e Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola – Centro, Duque de Caxias

Entrada: gratuita

Homenageada: Ana Maria Gonçalves