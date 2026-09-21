Clin monta operação especial de limpeza da Praia de Icaraí após evento de três dias

De acordo com o setor operacional da Clin, foram recolhidas 7 toneladas de resíduos durante o festiva - Foto: Divulgação

De acordo com o setor operacional da Clin, foram recolhidas 7 toneladas de resíduos durante o festiva - Foto: Divulgação

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) montou uma operação especial de limpeza para atender ao Festival ID: Rio, realizado entre os dias 18 e 20 de setembro, na Praia de Icaraí. Durante os três dias de evento, equipes da companhia atuaram na varrição, coleta e retirada de resíduos, além da limpeza da área após o encerramento da programação.

De acordo com o setor operacional da Clin, foram recolhidas 7 toneladas de resíduos durante o festival. A operação mobilizou 50 garis, um caminhão basculante, um caminhão compactador e um trator de praia. Também foram distribuídos ao longo da orla 10 contêineres com capacidade para mil litros e 40 contêineres de 240 litros.

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As equipes permaneceram no local durante toda a programação, com o objetivo de manter a área limpa e organizada diante do aumento da circulação de pessoas na orla de Icaraí. Ao final do evento, houve lavagem da calçada com água de reúso.

Criado em 2021, o Festival ID: Rio chegou à quinta edição com o tema “Todos nós empreendedores”. Com programação gratuita, o evento reuniu atividades em três eixos: empreendedorismo, cultura e entretenimento.

Uma estrutura de aproximadamente 10 mil metros quadrados foi montada na Praia de Icaraí, nas proximidades do Clube Central. A programação teve shows, desfiles, gastronomia e outras atrações. Entre os artistas que passaram pelo palco estiveram Chico Chico, Lagum, Xande de Pilares, Detonautas e Baile do Zóli.