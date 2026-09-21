PM de folga é morto a tiros após discussão em Vargem Grande

O sargento da Polícia Militar Wallace da Silva Oliveira, de 38 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado (20), em Vargem Grande, na Zona Sudoeste do Rio. O policial estava de folga e era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias).

Além da morte de Wallace, um outro policial militar foi baleado durante um patrulhamento na manhã desta segunda-feira (21), na Rua Abrahão Jabour, em Jacarepaguá. Segundo as informações iniciais, homens tentavam bloquear a via, localizada atrás do Riocentro, quando o agente realizou uma abordagem e acabou atingido. O estado de saúde dele ainda não havia sido divulgado. Com ele, 80 agentes de segurança já foram baleados no Grande Rio em 2026.



Segundo informações colhidas durante a investigação, Wallace estava na Rua Frei Martinho, próximo ao Ninho do Urubu, quando teria se envolvido em uma discussão com um homem apontado por moradores como responsável pela cobrança de taxas para a milícia que atua na comunidade Taboinha.

Testemunhas relataram que, durante o desentendimento, o policial teria sacado uma arma e efetuado disparos contra o homem. Na sequência, outro indivíduo que acompanhava o suspeito teria atirado contra Wallace.

O sargento foi atingido e morreu no local. O homem que teria sido baleado por ele foi retirado da região por comparsas antes da chegada dos policiais. O corpo de Wallace foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação e tenta identificar os envolvidos. Os agentes também apuram as circunstâncias do confronto e a possível relação dos suspeitos com a milícia que atua na região.

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80 agentes baleados no Grande Rio em 2026



Segundo levantamento atualizado do Instituto Fogo Cruzado, 80 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio em 2026. Desse total, 40 morreram e 40 ficaram feridos. Entre as vítimas, 62 eram policiais militares: 30 morreram e 32 ficaram feridos.

Nos últimos oito dias, cinco agentes de segurança foram baleados no Grande Rio, quatro deles morreram, segundo o levantamento informado pelo Fogo Cruzado.